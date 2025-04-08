CHP'li belediye başkanı istifa etti, halk sokağa döküldü: Yazıklar olsun - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

CHP'li belediye başkanı istifa etti, halk sokağa döküldü: Yazıklar olsun

Geniş Video İzle

CHP'li Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, partisinden istifa etti. Haftalardır partisiyle ters düşen Yılmaz'a ona oy verenler tepkilerini sokakta gösterdi. Protesto görüntüsünü paylaşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Sözcüsü Hasan Şencan, ''Yazıklar olsun konfor alanını korumaya çalışanlara'' tepkisini gösterdi.

08.04.2025 10:01  Güncelleme: 10:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te CHP'li Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, partisinden istifa etti. Yılmaz'ın CHP'den istifasını e-devlet üzerinden yaptığı öğrenildi.

İMAMOĞLU'NUN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ SESSİZ KALDI

Umut Yılmaz, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklandığı 19 Mart tarihinden itibaren partisiyle ilgili bir paylaşım yapmamış, tutuklanan belediye başkanlarıyla ilgili sessiz kalması parti içinde tepkilere neden olmuştu. Yılmaz'ın bir süredir CHP ile ters düştüğü biliniyordu.

CHP'Lİ ÜYELER MECLİS TOPLANTISINA KATILMADI

CHP Şehitkamil İlçe Başkanı Hurşit Yıldırım başkanlığında toplanan belediye meclis üyeleri, Umut Yılmaz'ı protesto etmek için meclis toplantısına katılmama kararı alırken, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Vakkas Acar da görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Acar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Çok kıymetli hemşehrilerim değerli yoldaşlarım Genel Başkanımızın görevlendirmesi ile yaklaşık 10 aydır Şehitkamil Belediyesi'nde sizlere elimde geldiği kadar hizmet ettim bugün yaşanan gelişmeler nedeni ile Belediyedeki görevimde istifa ediyorum."

CHP'li belediye başkanı istifa etti, halk sokağa döküldü: Yazıklar olsun

BAŞKAN PROTESTO EDİLDİ

Yılmaz'ın istifasının ardından başlayan tepkiler sokağa da yansıdı. Yılmaz'a oy verenler istifa kararını Türk bayrakları eşliğinde protesto etti. Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Sözcüsü Hasan Şencan'da protestolardan bir görüntü paylaştı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Şencan, şu ifadeleri kullandı:

"Ekrem İmamoğlu esir alınırken, yoldaşlarımız kumpaslarla boğuşurken, partimiz operasyonlarla kuşatılırken, halkımız meydanlarda mücadele verirken, 301 genç cezaevlerinden korkmazken, Mahir Polat canıyla bedel öderken, yazıklar olsun konfor alanını korumaya çalışanlara!"

CHP'li belediye başkanı istifa etti, halk sokağa döküldü: Yazıklar olsun

CHP 30 YIL SONRA İLÇEYİ KAZANMIŞTI

CHP Gaziantep'te 30 yıl sonra bir ilki başarmış 1 milyon nüfuslu Türkiye'nin en büyük 6. İlçesi olan Şehitkamil Belediyesi kazanmıştı. Umut Yılmaz'ın bundan sonraki süreçte bağımsız mı kalacağı ya da AKP'ye mi geçeceği önümüzdeki günlerde belli olacak.

CHP\'li belediye başkanı istifa etti, halk sokağa döküldü: Yazıklar olsun

Politika, 3-sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa CHP'li belediye başkanı istifa etti, halk sokağa döküldü: Yazıklar olsun - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Bilal Akarsu:
    Bir belediye başkanı düşünün ki pisliğe ve yolsuzluğa ortak olmadığı için ona oy verenler tarafından protesto ediliyor bu millete gerçekten şaşırıyorum, Helal olsun sayın başkan 65 55 Yanıtla
  • Enver Atabey:
    Adam vicdanlı biriymiş. hırsızlarla mı yol alacak 66 47 Yanıtla
  • Diyarbekri:
    helal olsun sayın başkan. villacılara boyun eğmemiş 33 22 Yanıtla
  • Sk 06:
    Akp Türkiyesi ne beklenir ki para teklif etmiştir 20 21 Yanıtla
  • 220198:
    301 genc korkmazken derken?bu sokaga dokulenler 15 temmuzda niye cikmadi?tabi ozmn gercek mermi gercek bomba atiliyordu.o sira da chp tv karsisinda kahvesini yudumluyordu,cunku tarihinde hep darbelerle iktidar olmus,o gece secmenide mutlu rte gidiyor diye:)ayrica o 301 gencin chp bldy isleride hazir oh miss.Hadi hayirli isler 23 16 Yanıtla
  • Hakan1421:
    asıl hırsızı desteklemedigi için tepki ve baskı yapan vatan hainlerine yazıklar olsun 18 14 Yanıtla
  • Kocarex Bigrex:
    CHP seçmeni bu isme değil partiye tapiyor Allah akıl versin yazık utanç kaynağı 12 8 Yanıtla
  • erdemir :
    ulumanıza gerek yok adam aklını kullanmış.en duğru kararı geçde olsa vermiş. 2 1 Yanıtla
  • Mahir Kale:
    yarın akp e geçer hep diyorum başka yerden gelen başka yere gider 2 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya piyasaları sarsılırken Trump kararını savundu: Bunun için seçildim Dünya piyasaları sarsılırken Trump kararını savundu: Bunun için seçildim
Premier Lig ekibi Berke Özer’e kancayı attı Premier Lig ekibi Berke Özer'e kancayı attı
Kayalıklar üzerinde yoga yaparken dev dalgalara ünlü kapılan oyuncu hayatını kaybetti Kayalıklar üzerinde yoga yaparken dev dalgalara ünlü kapılan oyuncu hayatını kaybetti
Biri sevgilisi diğeri arkadaşı İki kadına da aynı tuzağı kurdu, 10 yıl hapsi isteniyor Biri sevgilisi diğeri arkadaşı! İki kadına da aynı tuzağı kurdu, 10 yıl hapsi isteniyor
Seyir halindeki aracın kapısını açıp dans ederken yere kapaklandı Seyir halindeki aracın kapısını açıp dans ederken yere kapaklandı
İşte dünyayı sarsan kararın ardındaki gerekçeler İşte dünyayı sarsan kararın ardındaki gerekçeler
Galatasaray Muslera’nın yerine gelecek isimleri belirledi Galatasaray Muslera'nın yerine gelecek isimleri belirledi
Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğuna itiraz İşte avukatların sunduğu gerekçe Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna itiraz! İşte avukatların sunduğu gerekçe
CHP’li belediye başkanı istifa etti, halk sokağa döküldü: Yazıklar olsun CHP'li belediye başkanı istifa etti, halk sokağa döküldü: Yazıklar olsun
Kulisler hareketli: MEB düğmeye bastı, yaz tatili erkene çekiliyor Kulisler hareketli: MEB düğmeye bastı, yaz tatili erkene çekiliyor
Olay iddia: İmamoğlu’nun babasının yazlık evinde arama yapıldı Olay iddia: İmamoğlu'nun babasının yazlık evinde arama yapıldı

10:02 CHP’li belediye başkanı istifa etti, halk sokağa döküldü: Yazıklar olsun CHP'li belediye başkanı istifa etti, halk sokağa döküldü: Yazıklar olsun
09:42 Kulisler hareketli: MEB düğmeye bastı, yaz tatili erkene çekiliyor Kulisler hareketli: MEB düğmeye bastı, yaz tatili erkene çekiliyor
09:16 Olay iddia: İmamoğlu’nun babasının yazlık evinde arama yapıldı Olay iddia: İmamoğlu'nun babasının yazlık evinde arama yapıldı
07:53 Akaryakıta Cumhuriyet tarihinin en büyük indirimi geliyor Akaryakıta Cumhuriyet tarihinin en büyük indirimi geliyor
07:50 Küresel kriz büyüyor Trump’ın tehdidine Çin’den karşılık gecikmedi Küresel kriz büyüyor! Trump'ın tehdidine Çin'den karşılık gecikmedi
15:30 Trabzonspor maçı her şeyi değiştirdi İşte Süper Lig’de yeni şampiyonluk oranları Trabzonspor maçı her şeyi değiştirdi! İşte Süper Lig'de yeni şampiyonluk oranları
15:19 Şara istedi, Rusya Esad’ı iade etmeyi reddetti İşte gerekçesi Şara istedi, Rusya Esad'ı iade etmeyi reddetti! İşte gerekçesi
15:14 Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğuna itiraz İşte avukatların sunduğu gerekçe Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna itiraz! İşte avukatların sunduğu gerekçe
15:07 Galatasaray Muslera’nın yerine gelecek isimleri belirledi Galatasaray Muslera'nın yerine gelecek isimleri belirledi
15:02 İşte dünyayı sarsan kararın ardındaki gerekçeler İşte dünyayı sarsan kararın ardındaki gerekçeler
14:51 Seyir halindeki aracın kapısını açıp dans ederken yere kapaklandı Seyir halindeki aracın kapısını açıp dans ederken yere kapaklandı
14:42 Biri sevgilisi diğeri arkadaşı İki kadına da aynı tuzağı kurdu, 10 yıl hapsi isteniyor Biri sevgilisi diğeri arkadaşı! İki kadına da aynı tuzağı kurdu, 10 yıl hapsi isteniyor
14:39 Kayalıklar üzerinde yoga yaparken dev dalgalara ünlü kapılan oyuncu hayatını kaybetti Kayalıklar üzerinde yoga yaparken dev dalgalara ünlü kapılan oyuncu hayatını kaybetti
14:37 Premier Lig ekibi Berke Özer’e kancayı attı Premier Lig ekibi Berke Özer'e kancayı attı
14:35 Dünya piyasaları sarsılırken Trump kararını savundu: Bunun için seçildim Dünya piyasaları sarsılırken Trump kararını savundu: Bunun için seçildim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2025 10:46:03. #7.12#
SON DAKİKA: CHP'li belediye başkanı istifa etti, halk sokağa döküldü: Yazıklar olsun - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement