Çiftlik sahibi çalışanının üzerine yetiştirdiği aslanı saldırttı

Libya'da yaşanan olay büyük tepki topladı. Bir çiftlik sahibinin, yanında çalışan Mısırlı işçinin üzerine aslan saldığı anlara ait görüntüler kısa sürede yayılırken, işçi yara almadan kurtuldu.

YAŞADIĞI KORKU YÜZÜNE YANSIDI

Olayın ardından Mısır ve Libya'da öfke büyüdü. İşçinin maruz kaldığı durum, "insan onuruna ağır bir hakaret" olarak değerlendirilirken, görüntülerde işçinin yaşadığı korkunun yüzüne yansıdığı dikkat çekti.

ÇİFTLİK SAHİBİ O ANLARDA KAHKAHALARLA GÜLDÜ

Çiftlik sahibi o anları kayda alırken kahkahalarla gülmesi tepkiyi daha da artırdı.