Palandöken\'de çığ düştü: İkiz kardeşlerden biri yoğun bakımda

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"Hareket etmeyen hasta bizi için ölü hastadır"

Erzurum Palandöken Dağı'nda yüksek irtifa kampı yapan Judo Milli Takımı, Sultan Seki'si bölgesine tırmanırken çığ düştü.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanlığı çığ felaketi sonrası yaralıların sağlık durumuna dair açıklama yayınladı.

Bakanlık, "Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'nde meydana gelen çığ düşmesi sonucu 5 kişi yaralanmıştır. Yaralılar, hastanelerimizde tedavi altına alınmıştır. Judo Milli Takımı sporcumuz Emre Yazgan'ın durumu ciddiyetini korumakta olup, tedavisi yoğun bakımda devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen yaşanan çığ olayıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Başkan Sekmen, "Biz her zaman önlemlerini alıyoruz. Sorumluluk alanımız dışında olduğu için yapacak bir şeyimiz yok. Bize gelen bilgi 14 kişi yürüyüşe çıkmış, 3 kişi çığ altında kalıyor. 1 kişi hayatını kaybetti. Yaralıların durumları iyi. Pistin dışında olan bir hadise. Çığ riski şu an yok" şeklinde konuştu.

BİR AÇIKLAMA DA JUDO FEDERASYONU'NDAN

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Erzurum Palandöken'de çığ altında kalan milli sporcu Emre Yazgan'ın tedavisinin yoğum bakımda sürdüğünü açıkladı.

Huysuz, vefat ettiği belirtilen Yazgan'ın durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Çocuğumuz vefat etmedi. Yarım saat önce doktorlarla görüştüm. Müdahale devam ediyor. Tedavisi hastanede yoğum bakımda sürüyor." dedi.

Olayla ilgili de konuşan Huysuz, "Bizim orada Kocaeli TOHM sporcularımız yüksek irtifa kampına katılmışlardı. Sabah dağ yürüyüşünde, antrenmanda böyle bir olay meydana geliyor. Ben de yoldayım, Erzurum'a gidiyorum" ifadelerini kullandı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Uzmanlar, olayın meydana geldiği bölgede son günlerde artan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarına dikkat çekerek çığ riskinin yüksek olduğunu belirtti. Erzurum Valiliği, olayla ilgili geniş çaplı bir incme başlatıldığını açıkladı.