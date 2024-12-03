İstanbul'da mide bulandıran bir olay yaşandı. Çiğköfteciye giden genç bir kadın, ayakta siparişini verdiği esnada tacize uğradı.
Genç kadının arkasına geçen bir adam, utanmadan, kimseye aldırmadan dakikalarca eliyle taciz etti. Kadın ise her şeyden habersiz siparişini beklemeye devam etti.
Mide bulandıran anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülere tepki yağarken, vatandaşlar şahsın yakalanması için çağrıda bulundu.
Son Dakika › 3.Sayfa › Çiğ köftecide genç kadını dakikalarca taciz etti - Son Dakika
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