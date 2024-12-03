Çiğ köftecide genç kadını dakikalarca taciz etti - Son Dakika
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3.Sayfa

Çiğ köftecide genç kadını dakikalarca taciz etti

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İstanbul'da bir kadın çiğköfte alırken, dükkanda tacize uğradı. Bir adamın, genç kadını arkasına geçip taciz ettiği görüntüler güvenlik kamerasına yansıdı.

03.12.2024 19:50
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İstanbul'da mide bulandıran bir olay yaşandı. Çiğköfteciye giden genç bir kadın, ayakta siparişini verdiği esnada tacize uğradı.

GENÇ KADINI DAKİKALARCA TACİZ ETTİ

Genç kadının arkasına geçen bir adam, utanmadan, kimseye aldırmadan dakikalarca eliyle taciz etti. Kadın ise her şeyden habersiz siparişini beklemeye devam etti.

MİDE BULANDIRAN ANLAR KAMERADA

Mide bulandıran anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülere tepki yağarken, vatandaşlar şahsın yakalanması için çağrıda bulundu.

Çiğ köftecide genç kadını dakikalarca taciz etti

İstanbul, 3-sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çiğ köftecide genç kadını dakikalarca taciz etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Yunuss Bayern:
    Tayyip in adamıdır kesin akapeli 58 100 Yanıtla
  • Vatandaş Rıza:
    heykelcilerdendir 63 52 Yanıtla
  • Kadir Özkul:
    bu ne fantazidir arkadaş sanki motor yag damlatıyor egilip bakıyor gerizekalı 64 0 Yanıtla
  • Muzaffer Abut:
    Bunlar helkelcilerdir reisin adamları inançlı namuskar insanlar 13 36 Yanıtla
  • Balalayka Trampet:
    Kesin akpli,heykelci diye milleti etiketleyenlerdendir görüş farketmiyor 13 11 Yanıtla
  • Aslı A:
    Keşke aynısını ailesinden birine yapılsa oda izleseydi bakalım bir daha yapıyor mu kimseye pis sapık 9 1 Yanıtla
  • Murat Çil:
    yuh artık bu kadar da olamaz 4 0 Yanıtla
  • Nihat Salman:
    yuzünü buzlamadan yayınlayın 3 0 Yanıtla
  • Şevket Özcan:
    Bu sitedeki yorumları görünce saçımı başını yolasım geliyor. Arksdaş memleketteki zırcahillerin hepsi mi bu sitede yorum yapıyor ? On tane yorum okuyorsam içlerinden 1 veya 2'si okumaya değer, diğerlerini okurken harcadığım zamana bile yazık. Lütfen Türkçe'yi bile kullanamayanlar yorum yaparak olmayan zekalarını zorlamasınlar 0 0 Yanıtla
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