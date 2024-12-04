Cihantimur Ailesi\'nden dehşete düşüren rapor: Öldürdüler, kaçtılar, ambulansları suçladılar

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İstanbul Eyüpsultan'da ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybetmesine neden olan ve annesi Eylem Tok ile kaçtığı ABD'de yakalanan 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Timur Cihantimur'un ailesi, oğlunu suçtan sıyırmak için rapor üstüne rapor hazırlattı. Tüm Türkiye'nin vicdanını yaralayan olayda ilk olarak hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci için "yüzde 75" kusurlu dendi. Raporda kazayı yapan ve sağlık ekiplerine haber vermek yerine ailesine haber verdikten sonra yurt dışına kaçan Cihantimur ise yüzde 25 kusurlu bulundu.

"9 DAKİKA UZUN BİR SÜRE"

Kamu vicdanında kabul görmeyen rapordan sonra Cihantimur ailesi bir rapor daha hazırlatarak bu kez ambulansları suçladı. TV 100'ün haberine göre; son hazırlanan raporda, şu ifadelere yer verildi:

"Dosyadaki kayıtların incelenmesiyle, kazanın 23.20'de olduğu, kaza anında araçta mevcut olan acil çağrı sisteminin devreye girerek 112'nin otomatik olarak aranarak kaza yerinin koordinatlarının protokol gereği önce Ankara'da bulunan 112 merkeze, daha sonra İstanbul'a bilgi verildiği, saat 23.29 itibarıyla İstanbul 112'nin kaza hakkında bilgi sahibi olarak ambulans, polis ve itfaiyenin bilgilendirildiği anlaşılmaktadır. Bu aşamada e-çağrı sisteminin bildirimi ile İstanbul 112'nin ambulans, polis ve itfaiyeyi bilgilendirmesi arasında 9 dakikalık bir süre bulunmaktadır. Kabul görmüş standartlara göre bu uzun bir süredir."

SUÇU BU SEFER DE AMBULANSLARA ATTILAR

Cihantimur'un olay yerinden kaçması değil, ambulansların olay yerine gelişi ve hastane varış saatlerinin ihmal olarak gösterildiği raporda, "Ambulansların kazadan sırasıyla 13, 13, 14, 19, 20 ve 36 dakika sonra atandığı görülmektedir. Kabul görmüş standartlara göre bu çok uzun bir süredir. Ancak dosyaya girmiş olan 'Emniyet Vaka formu' son derece yüzeysel bilgiler içermesinin yanı sıra, hangi ambulansların atandığı bilgisinin ardından hangi ambulansın hangi hastayı aldığı, hangi hastaneye götürdüğü gibi bilgiler bu listeden anlaşılamamaktadır. Hasta kazadan 81 dakika sonra hastaneye ulaşmıştır. Kaza yeri, hastane konumu ve olay saati itibarıyla trafik durumu göz önüne alındığında bu sürenin kabul edilemeyecek ölçüde uzun olduğu değerlendirilmektedir." denildi.

"ABD'DE AMBULASIN ULAŞMA SÜRESİ UZADIKÇA KAZALARDA ÖLÜM ORANI ARTMIŞTIR"

ABD'de yargılanan Cihantimur'un ailesinin hazırlattığı raporda ABD'deki kazalar örnek gösterildi. Raporda, " Amerika Birleşik Devletleri'nde 2268 yerleşim yerinde meydana gelen trafik kazalarının incelendiği çalışmada, ambulansın olay yerine ulaşma süresi uzadıkça trafik kazaları sonrası ölüm oranlarının arttığı bildirilmiştir. Ambulans müdahale süreleri, özellikle 'ilk saat beşlisi' gibi zaman açısından kritik durumları olan hastalar arasında morbidite ve mortaliteyi etkileyebilir." ifadeleri yer aldı.

"POLİS VE İTFAİYE EKİPLERİ DE SUÇLU" DENDİ

Oğuz Murat Aci'nin ölüm nedenine yer verilen raporda, olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri de suçlandı. Mahkeme dosyasına giren raporda, "Müteveffanın sol bacağındaki kanama sonucu hayatını kaybettiği sabittir. Bir bacakta mevcut dış kanamanın tedavisi oldukça basittir. Herhangi bir kişi tarafından kolaylıkla uygulanabilecek niteliktedir. Özellikle ilkyardım eğitimi almış kişilerin (itfaiye erleri, polis) bunu bilmesi ve uygulaması beklenir. Bu açıklanan nedenlerle, bacakta diz altı hizasında oluşan toplardamar kanaması sonucu gelişen ölümün, eğer doğru müdahaleler yapılmış olsaydı önlenebilir bir ölüm olduğu söylenebilir." denildi.

Cihantimur Ailesi'nin ABD'de yargılanması devam ediyor.