Cinayete teşebbüs gibi kazadan sonra serbest bırakıldı

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İstanbul'un Tuzla ilçesinde iki arkadaşıyla birlikte yola çıkan 14 yaşındaki sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, o sırada iş yerinin önündeki bankta oturan Meral Bilgin Kaydan'a çarptı.

OTOMOBİLİN ALTINDA KALDI

Kaydan, otomobilin altında kalırken araçtan inen sürücü ve arkadaşları çevredekilerden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilin altında kalan Kaydan'ı 1 buçuk saatlik çalışmanın ardından çıkardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı yaralı, hastaneye kaldırılırken belinde ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenildi.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Olayın ardından ehliyetsiz sürücü serbest kalırken kaza öncesi, kaza anı ve sonrası güvenlik kamerasına yansıdı.

"KAÇMA ŞANSIM BİLE OLMADI"

Kaza nedeniyle belinde kırıklar, bacaklarında ezilmeler ve vücudunun çeşitli bölgelerinde morluklar meydana gelen talihsiz kadın yaşadığı dehşet anlarını anlattı. Olay günü yoğun bir çalışma tempolarının olduğunu ve mola vermek için bankta oturduğunu söyleyen Meral Bilgin Kaydan, "Oturduğum bankta birkaç dakika geçmişti ki büyük bir gürültü duydum. Ne olduğunu anlayamadan kendimi arabanın altında buldum. Kaçma şansım bile olmadı. Gözümü açtığımda üzerimde bir baskı hissediyordum, insanlar bağırıyordu ama ben çoğunu hatırlamıyorum. Kurtarma ekipleri geldiğinde sol tarafım komple uyuşmuştu. Araba oturmuştu üstüme, boynum tekerleğin altındaydı. Vinç ve kepçe geldi. Beni oradan çıkarmaları 1 buçuk saati buldu" dedi.

"SIRTIMDA KIRIK, KAFAMDA ŞİŞLİKLER VAR"

Kaza nedeniyle büyük şok yaşadığını belirten Kaydan, sağlık durumuyla ilgili, "Sağ bacağımda ciddi ezilmeler var, güç kaybı yaşıyorum. Sırtımda kırık ve kalçamda morluklar var. Kafamın arkasında ise darbeden kaynaklı şişlikler oluştu. Bununla alakalı filmler çekildi, net sonuçları bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA/ İHA