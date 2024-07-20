Çinli fenomen Pan Xiatoing, aşırı yemek yemekten hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Çinli fenomen Pan Xiatoing, aşırı yemek yemekten hayatını kaybetti

Çinli fenomen Pan Xiatoing, aşırı yemek yemekten hayatını kaybetti

Saatlerce yemek yiyerek çektiği videolarla tanınan Çinli fenomen Pan Xiatoing, canlı yayın yaptığı esnada hayatını kaybetti.

20.07.2024 16:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Açtığı canlı yayınlarda 10 saatten fazla yemek yiyerek ünlenen Çinli fenomen Pan Xiatoing, yaşamını yitirdi. 24 yaşında vefat eden fenomenin midesinin sindirilmemiş yemeklerle dolu olduğu ortaya çıktı.

Videolarında 10 kilo yemek yiyen ve hızla kilo alan fenomen, son canlı yayında fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Yaşamını yitiren fenomene yapılan otopside karnında deformeler olduğu ve midesinin sindirilmemiş yemeklerle dolu ortaya öğrenildi. Genç kadının ailesi kızının yemek videolarından dolayı vücudunda ciddi hasarlar oluştuğunu ancak kendilerini dinlemediğini söylemişti. Ailesinin ve doktorlarının uyarılarını dinlemeyen fenomen, aşırı yemek yemekten dolayı daha önce de bağırsak kanaması geçirmişti.

Çinli fenomen Pan Xiatoing, aşırı yemek yemekten hayatını kaybetti
Çinli fenomen Pan Xiatoing, aşırı yemek yemekten hayatını kaybetti

3.Sayfa, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çinli fenomen Pan Xiatoing, aşırı yemek yemekten hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:27 Evine misafir olan babasını öldürüp, kardeşini ağır yaraladı Evine misafir olan babasını öldürüp, kardeşini ağır yaraladı
12:43 KKTC’deki törende dikkat çeken anlar Erdoğan ile Özel arasında samimi sohbet KKTC'deki törende dikkat çeken anlar! Erdoğan ile Özel arasında samimi sohbet
11:33 Yazılım krizi sonrası piyasaların gözü 2 veride Merkez Bankası salı günü açıklama yapacak Yazılım krizi sonrası piyasaların gözü 2 veride! Merkez Bankası salı günü açıklama yapacak
11:03 Dünyaca ünlü markanın sahibi denizde kalbine yenik düştü Dünyaca ünlü markanın sahibi denizde kalbine yenik düştü
15:37 Evine gelen kayınvalide ve kayınpedere damat dayağı Evine gelen kayınvalide ve kayınpedere damat dayağı
15:22 Adidas, 1972 Münih Olimpiyatları temalı ayakkabı kampanyasından Filistin yanlısı model Bella Hadid’i çıkardı, karar İsrail’in tepkisi sonrası alındı Adidas, 1972 Münih Olimpiyatları temalı ayakkabı kampanyasından Filistin yanlısı model Bella Hadid'i çıkardı, karar İsrail'in tepkisi sonrası alındı
14:40 Tüylerimiz diken diken olmuştu Mert Müldür’ün Gürcistan’a attığı gol EURO 2024’ün en güzel golü seçildi Tüylerimiz diken diken olmuştu! Mert Müldür'ün Gürcistan'a attığı gol EURO 2024'ün en güzel golü seçildi
14:08 Akın Akınözü’nün kendisi gibi oyuncu annesi Özlem Akınözü, kansere yenik düştü Akın Akınözü'nün kendisi gibi oyuncu annesi Özlem Akınözü, kansere yenik düştü
13:58 Satışlarda patlama yaşanıyor Arda Güler İspanya’yı sallamaya devam ediyor Satışlarda patlama yaşanıyor! Arda Güler İspanya'yı sallamaya devam ediyor
13:54 İmaj değiştiren İlayda Alişan, saçlarını kısacık kestirdi İmaj değiştiren İlayda Alişan, saçlarını kısacık kestirdi
13:44 Güzellik Kraliçesi Alexis Smith, konuşması sırasında seyirciler arasında bulunan eski istismarcısını ifşa etti Güzellik Kraliçesi Alexis Smith, konuşması sırasında seyirciler arasında bulunan eski istismarcısını ifşa etti
12:35 Altınlarının yerini unutan şahıs polisi alarma geçirdi Altınlarının yerini unutan şahıs polisi alarma geçirdi
12:22 Damla Ersubaşı ve eski eşi birbirine girdi Eskort göndermesi ortalığı karıştırdı Damla Ersubaşı ve eski eşi birbirine girdi! Eskort göndermesi ortalığı karıştırdı
12:18 Tam 7 kilo verdi Wanda Nara’dan ayrılan Icardi adeta iğne ipliğe döndü Tam 7 kilo verdi! Wanda Nara'dan ayrılan Icardi adeta iğne ipliğe döndü
11:06 İktidar ile muhalefet arasında bu zamana kadar görülmemiş oy farkı İktidar ile muhalefet arasında bu zamana kadar görülmemiş oy farkı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2024 16:24:42. #1.13#
SON DAKİKA: Çinli fenomen Pan Xiatoing, aşırı yemek yemekten hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement