Çinli fenomen Pan Xiatoing, aşırı yemek yemekten hayatını kaybetti

3.Sayfa

Açtığı canlı yayınlarda 10 saatten fazla yemek yiyerek ünlenen Çinli fenomen Pan Xiatoing, yaşamını yitirdi. 24 yaşında vefat eden fenomenin midesinin sindirilmemiş yemeklerle dolu olduğu ortaya çıktı.

Videolarında 10 kilo yemek yiyen ve hızla kilo alan fenomen, son canlı yayında fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Yaşamını yitiren fenomene yapılan otopside karnında deformeler olduğu ve midesinin sindirilmemiş yemeklerle dolu ortaya öğrenildi. Genç kadının ailesi kızının yemek videolarından dolayı vücudunda ciddi hasarlar oluştuğunu ancak kendilerini dinlemediğini söylemişti. Ailesinin ve doktorlarının uyarılarını dinlemeyen fenomen, aşırı yemek yemekten dolayı daha önce de bağırsak kanaması geçirmişti.