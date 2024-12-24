Cinsel ilişki, gasp, darp! Astsubay- imam aşk skandalında yüz kızartan ayrıntılar - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Cinsel ilişki, gasp, darp! Astsubay- imam aşk skandalında yüz kızartan ayrıntılar

Cinsel ilişki, gasp, darp! Astsubay- imam aşk skandalında yüz kızartan ayrıntılar

Van'da 1'i kadın 3 jandarma personelinin bir imamı darp ederek gasp ettikleri davanın gerekçeli kararı açıklandı. 21 sayfalık kararda, imam ile kadın jandarma astsubay arasındaki ilişkinin de ayrıntılarına yer verildi.

24.12.2024 10:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'ın Gevaş İlçesinde görev yapan Jandarma Astsubay Gül Kılıç ile Uzman Çavuş Orhan Ersoy ile Uzman Onbaşı Ömer Keleşoğlu ve Taner Şirp'in Bitlis'te imamlık yapan İkram Sorğuç'u döverek gasp ettikleri gerekçesiyle nitelikli yağma suçundan 6,5 yıl hapisle cezalandırıldıkları davayla ilgili gerekçeli karar açıklandı.

İMAMI ARAÇTAN DIŞARI SÜRÜKLEDİLER

Van 1. Ağır Ceza Mahkemesi gerekçeli kararında, Astsubay Gül Kılıç'ın Esra adıyla açtığı sosyal medya hesabından imam ile tanışıp buluşmaya karar verdiği, bir müddet araç içinde oturduktan sonra seyir halinde yola devam ettikleri kaydedildi. Sigara içmek için yolun kenarında durdukları sırada aniden imamın kullandığı aracın kapısını açan iki sanığın imamı araçtan dışarıya sürükledikleri ifade edildi.

"KARIMLA NE YAPIYORSUN" DİYEREK DÖVDÜLER

Sanıklardan birinin imama, "Sen benim karımla ne yapıyorsun burada. O benim paramı aldı, seninle burada mı yiyor" diyerek tabancanın kabzasıyla imamın ense ve omzuna vurduğu bildirildi. Darp edilen imamdan önce 100 bin lira para talep ettikleri, vermediği takdirde kendisini öldürecekleri tehdidinde bulundukları belirtildi. Kafasına silah dayadıktan sonra cep telefonundan banka hesaplarına girmesini istedikleri ve bu hesaptan kendi hesaplarına para aktardıkları ifade edildi. Gasp edildikten sonra da olayı başkalarına anlatmaması için tehdit ettikleri belirtilen gerekçeli kararda, bu sırada araç içindeki Gül Kılıç'ın da eline aldığı ıslak mendil ile araçta dokunduğu yerleri sildiği, imamın aracının anahtarını göle fırlattıktan sonra hep birlikte kaçtıkları kaydedildi. İmamın sanıkları tek tek teşhis ettiği ve Astsubay Gül Kılıç'ın araçta bulunan ve içtiği kahve kutusu üzerinde yapılan biyolojik incelemede, kendisinin DNA profili ile uyumlu olduğuna dikkat çekildi.

"AİLE SÜSÜ VERİP BENİ GASP ETTİLER"

Sözcü'de yer alan habere göre; Gerekçeli kararda, imam İkram Sorğuç'un ifadelerine de yer verildi. Sorğuç, şöyle konuştu: "Gül ile buluştuktan sonra araçla dolaşırken bana yol kenarında durmamı söyledi. Bende durdum. Bu sırada iki kişi aracın kapısını açarak beni dövdü. Hepsi silahlıydı. Hesaplarıma girip paramı aldılar. Sonra da 'Bizi şikâyet edersen sende imamsın seni rezil ederiz' dediler. Sanıklar kendilerini temize çıkarmak için benim alkol aldığım iftirasında bulunuyor. Olaya aile süsü verip beni döverek gasp ettiler. Ben olayı orada çözdüm, ancak öldürülme korkusuyla bozuntuya vermedim.

"ÇIRILÇIPLAK SOYUNMAMI İSTEDİLER"

Mobil banka hesaplarıma silah zoruyla girdiler. Hatta kredi başvurusu, limit artırma talebinde bulunduklarını fark ettim. Kafama silah dayayıp çırılçıplak soyunmamı istediler. 'Öldürseniz de soyunmam' deyince çeneme vurdular. Gül Kılıç cezaevindeyken evime mektup gönderip beni üstü kapalı tehdit etti. 'Sana son şans veriyorum. Git her şeyi anlat, benim parayla ilgim olmadığını söyle' dedi. Pişmanlık taleplerini kabul etmiyorum, hepsinden şikayetçiyim."

"BİRA İÇİP BANA SALDIRDI"

Astsubay Gül Kılıç ise ifadesinde, imamla 2 yıldan beri instagram üzerinden takipleştiklerini, eşinden ise yeni boşandığını belirterek, şöyle konuştu: "İkram beni aracına aldı, gezmeye başladık. Bir süre sonra 'Alkol alalım' diye teklifte bulundu. Ben imam olduğu için önce şaşırdım. Kendisine alkol içmeyeceğimi, kahve içmek istediğimi söyledim. Petrol istasyonunda durdu 1 kahve aldı. Kendisine neden kahve almadığını sorduğumda ise 2'si dolu, 1'i boş bira şişesini gösterip 'Benim içeceğim var' dedi ve birayı içmeye başladı. Bende imam olduğu için nasıl bira içtiğini sordum, o da 'Biz böyle içiyoruz' dedi.

"BANA 'ARKAYA GEÇELİM' DEDİ"

Alkolü görünce tedirgin oldum. Ardından bana karşı duygusal hisler beslediğini söyledi. Ben tekrardan bir petrolde durmasını istedim. Bu sırada beni araca kilitledi. Üzerinde silah olduğunu söyledi. Ben Orhan Ersoy'u aradım ve yanımdaki kişinin tekin biri olmadığını söyledim. Sonra göl manzaralı bir yere gittik. Bana 'Arkaya geçelim' dedi. Niyeti kötüydü. Olmaz deyince kolumdan tutup aracın arkasına çekti. Orhan ve Taner'e canlı konum gönderdim.

"GÖMLEĞİMİN DÜĞMELERİNİ AÇTI"

Beni arka koltuğa oturtup gömleğimin düğmelerini açtı. Boynumda bıyıklarının izi, sırtımda tırnak izleri, kalçamda morluklar ve göbeğimin birkaç yerinde izler vardır. Üzerimdeki gömleğimi tamamen çıkardı. Kendisinin sadece atleti vardı. Onu da çıkarmaya çalışırken ben üstümü giyinmeye çalışıyordum.

"BANA CİNSEL EYLEMLERDE BULUNUP..."

Benimle birlikte olmaya çalıştı, ancak olamadı. Bu sırada Orhan ile Ömer kapıyı açınca ben kendimi dışarı attım. Olay gecesi imam bana Telegram üzerinden 'Allah benim belamı versin. Nasıl böyle bir şey yaşadım. İçkinin etkisi vardı. Çocuklarımı öpüp koklayacağım. Sonra da kafama sıkacağım. Bu olayı kimse duymasın, seni vururum' dedi. Bana cinsel eylemlerde bulunup tehdit eden imam İkram Sorğuç'tan şikayetçiyim."

CEZALARI 13 YILDAN 6 YILA DÜŞTÜ

Gerekçeli kararda, eşinden yeni boşanan 1 çocuk annesi Astsubay Gül Kılıç ile imam İkram Sorğuç'un instagramdan tanıştıkları, daha sonra aralarında yakınlaşma olduğu, imamın astsubayı kendi aracına alarak birlikte Erciş İlçesine doğru seyir halindeyken Astsubay Gül Kılıç'ın, diğer 3 sanığa konum gönderdiği belirtildi.

Uzman Çavuş Orhan Ersoy ile Uzman Onbaşı Ömer Keleşoğlu ve Taner Şirp'in aracı durdurup imamı darp ettikten sonra hesabından iki parça halinde toplam 55.530 TL'yi Taner Şirp'in hesabına aktardıkları, ardından birlikte olay yerinden kaçtıkları ve bu durumun kamera ve PTS kayıtlarıyla sabit olduğu ifade edildi.

İmamın uğradığı maddi zararın giderilmiş olması nedeniyle sanıkların cezalarında indirim uygulanması gerektiği vurgulanan kararda, sanıkların yargılama sırasındaki suç işleme eğilimleri, pişman olduklarının gözlemlenmemesi ve ileride tekrar suç işlemeyeceklerine dair mahkemede olumlu kanaat oluşmadığından haklarında iyi hal indirimini düzenleyen 62. Maddenin ise uygulanmadığına dikkat çekildi.

Gül Kılıç'ın diğer 3 sanığa konum gönderip sanıkları olay yerine çağırması ve yağma sonrası hep birlikte olay yerinden ayrıldıkları dikkate alındığında 4'ünün de fikir ve eylem birliği içinde hareket ederek müşterek fail oldukları kaydedildi. Gerekçeli kararda sanıkların, "Gece vakti birden fazla kişiyle silahla yağma" suçundan 13 yıl hapisle cezalandırılmalarına karar verildiği bildirildi.

Yargılama aşamasında imam İkram Sorğuç'un yağmalanan parasının sanıklarca giderilerek zararı karşıladıkları için cezalarının 6 yıl 6'şar aya indirilmesine ve karar kesinleşinceye kadar yurtdışına çıkmamak üzere haklarında adli kontrol kararı uygulanmasına oy birliğiyle karar verildiği anlatıldı.

Jandarma, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Yaşam, Van, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Cinsel ilişki, gasp, darp! Astsubay- imam aşk skandalında yüz kızartan ayrıntılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Osman Koca:
    sorulacak o kadar soru varki? astsubay maaşı neyinize yetmior.o araca binmişssen demekki belli şeylere nietin var . .vs sorular..imama gelince :imam emmi şimdi sen böyle yapıon biz napak sen söyle 11 0 Yanıtla
  • Emin çetiner:
    karı kocasından ayrılmış başka birilerle takılacak keriz aramiş ne oldugu belli karının 6 0 Yanıtla
  • Faruk K:
    Yani tutuklu değiller :) Canım Türkiyem ağla haline 4 0 Yanıtla
  • Ismail Bayrak (ayşe bayrak):
    çivi çıkmış… 3 0 Yanıtla
  • Fahrettin Aygün:
    işte askeriyenin hali 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:39 İhracı istenen teğmenlerin savunma yapacağı tarih netleşti İhracı istenen teğmenlerin savunma yapacağı tarih netleşti
10:53 Türkiye’den Suriye’ye dönüşlerde büyük artış Türkiye'den Suriye'ye dönüşlerde büyük artış
10:52 Cinsel ilişki, gasp, darp Astsubay- imam aşk skandalında yüz kızartan ayrıntılar Cinsel ilişki, gasp, darp! Astsubay- imam aşk skandalında yüz kızartan ayrıntılar
09:46 Balıkesir’de patlama sonrası olay yerinden ilk görüntüler Balıkesir'de patlama sonrası olay yerinden ilk görüntüler
09:30 Balıkesir’de patlayıcı üretilen fabrikada patlama: 12 ölü, 5 yaralı Balıkesir'de patlayıcı üretilen fabrikada patlama: 12 ölü, 5 yaralı
16:44 Haluk Levent apar topar hastaneye kaldırıldı Haluk Levent apar topar hastaneye kaldırıldı
16:40 Narin’in ailesinin gizli toplantı görüntüleri kriminal büroda Narin'in ailesinin gizli toplantı görüntüleri kriminal büroda
16:39 Yılın ilk gününde düzenlenecek Filistin eylemini Bilal Erdoğan açıkladı Yılın ilk gününde düzenlenecek Filistin eylemini Bilal Erdoğan açıkladı
16:12 Yunus Akgün, piyasa değerini 30’a katladı Yunus Akgün, piyasa değerini 30'a katladı
16:10 Vatandaşa en çok at ve eşek etinin yedirildiği 5 ilimiz Vatandaşa en çok at ve eşek etinin yedirildiği 5 ilimiz
16:10 Almanya’da Noel pazarını kana bulayan saldırgan 11 yıldır takipteymiş Almanya'da Noel pazarını kana bulayan saldırgan 11 yıldır takipteymiş
16:06 Vitor Pereira yeni kariyerine herkesi şoke ederek başladı Vitor Pereira yeni kariyerine herkesi şoke ederek başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2024 12:21:13. #1.11#
SON DAKİKA: Cinsel ilişki, gasp, darp! Astsubay- imam aşk skandalında yüz kızartan ayrıntılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.