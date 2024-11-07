Cinsel ilişki sorusuna Narin\'in ağabeyi Enes\'ten dikkat çeken yanıt

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Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra dere yatağında çuvalda cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin haklarında 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanıklar annesi Yüksel, ağabeyi Enes ve amcası Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar'ın yargılandığı davada ilk duruşma başladı. Duruşmada sanık kürsüsüne ilk olarak itirafçı Nevzat Bahtiyar çıktı.

Türkiye'nin kilitlendiği duruşmada sanık kürsüsüne Bahtiyar'ın ardından ağabey Enes Güran geldi. Hakim, Enes Güran'a Bahtiyar'ın "Amca Salim bana 'annesi ile cinsel ilişkiye girerken Narin gördü' dedi" ifadelerini hatırlattı. Hakimin "Narin, anneni ve amcanı öyle görmüş olabilir mi?" sorusuna Enes Güran "hayır" demek yerine farklı bir yanıt verdi.

AMCASI İLE ANNESİ ARASINDA İLİŞKİ SORUSUNA "HAYIR" DEMEDİ

Enes Güran'ın "Sayın hakim, o benim annem, bu şekilde sormanız çok kötü" demesine karşılık Hakim "Haklısın, özür dilerim. Gerçeği ortaya çıkarmaya çalışıyorum" cevabını verdi.

Hakim: Narin, anneni ve amcanı öyle görmüş olabilir mi?

Enes Güran: Sayın hakim, o benim annem, bu şekilde sormanız çok kötü.

Hakim: Haklısın, özür dilerim. Gerçeği ortaya çıkarmaya çalışıyorum.