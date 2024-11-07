Cinsel ilişki sorusuna Narin'in ağabeyi Enes'ten dikkat çeken yanıt - Son Dakika
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Cinsel ilişki sorusuna Narin'in ağabeyi Enes'ten dikkat çeken yanıt

Cinsel ilişki sorusuna Narin\'in ağabeyi Enes\'ten dikkat çeken yanıt

Narin Güran davası başladı. Duruşmada sanık kürsüsüne itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın ardından Narin'in ağabeyi Enes Güran geldi. Hakim'in amcası Salim ve annesi Yüksel'in ilişki yaşadı mı sorusuna Enes Güran'dan ilginç bir yanıt geldi.

07.11.2024 13:40
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Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra dere yatağında çuvalda cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin haklarında 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanıklar annesi Yüksel, ağabeyi Enes ve amcası Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar'ın yargılandığı davada ilk duruşma başladı. Duruşmada sanık kürsüsüne ilk olarak itirafçı Nevzat Bahtiyar çıktı.

Türkiye'nin kilitlendiği duruşmada sanık kürsüsüne Bahtiyar'ın ardından ağabey Enes Güran geldi. Hakim, Enes Güran'a Bahtiyar'ın "Amca Salim bana 'annesi ile cinsel ilişkiye girerken Narin gördü' dedi" ifadelerini hatırlattı. Hakimin "Narin, anneni ve amcanı öyle görmüş olabilir mi?" sorusuna Enes Güran "hayır" demek yerine farklı bir yanıt verdi.

AMCASI İLE ANNESİ ARASINDA İLİŞKİ SORUSUNA "HAYIR" DEMEDİ

Enes Güran'ın "Sayın hakim, o benim annem, bu şekilde sormanız çok kötü" demesine karşılık Hakim "Haklısın, özür dilerim. Gerçeği ortaya çıkarmaya çalışıyorum" cevabını verdi.

Hakim: Narin, anneni ve amcanı öyle görmüş olabilir mi?

Enes Güran: Sayın hakim, o benim annem, bu şekilde sormanız çok kötü.

Hakim: Haklısın, özür dilerim. Gerçeği ortaya çıkarmaya çalışıyorum.

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Son Dakika 3.Sayfa Cinsel ilişki sorusuna Narin'in ağabeyi Enes'ten dikkat çeken yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Aksun Kirdagezen:
    özür dilemek?Özür dileriz siz çocuğu katlettiniz ama sormak zorundayız.diyebilirsiniz de yani ne olacak ki daha ne kadar b.ka batabiliriz 28 1 Yanıtla
  • Cruel Runeblue:
    Katil abisi ve tüm aile abiyi korumaya aldı.. 10 0 Yanıtla
  • orko Şato:
    Aq kansizlari sizin cibillliyetinjz bizuk , tren yapmissiniz iste ,daha ne 5 1 Yanıtla
  • Komutan Logard:
    Açık açık tüm Türkiye bunu merak ediyor adam gibi Hayır desene ihtimal yoksa.Hep lafı dolandırıyorlar. 5 0 Yanıtla
  • TARIK null:
    Anne mi kalmış ortada. Benim annem yok deseydin daha iyiydi. Analara kurban olsun 3 1 Yanıtla
  • Turk:
    bunların alayı dümbüktür. 1 1 Yanıtla
  • Ömer Öztoprak:
    Nuri Bilge ceylan nin "bir zamanlar anadolu" filmi hakikaten doğruymuş. iş şimdi savci-polis-doktor üçgeninde örtbas.. (bize film izletiyorlar) gerçekler bambaska 0 0 Yanıtla
  • k K:
    annesinin amcasiyla iliskisi olmadigini soylemedi, sadece o benim anem boyle sözlerde utaniyorum diyor. Yani dolayli yolda iliskileri vardi demek isteniyormu anlamadinmi hakim Amca veya Abla. 0 0 Yanıtla
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