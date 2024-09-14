Cinsel ilişki teklifini reddeden erkek arkadaşına yaptıkları kan dondurdu - Son Dakika
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Cinsel ilişki teklifini reddeden erkek arkadaşına yaptıkları kan dondurdu

Cinsel ilişki teklifini reddeden erkek arkadaşına yaptıkları kan dondurdu

İngiltere'de 37 yaşındaki Marlena Meczynska-Shiibashi isimli piyano öğretmeni, cinsel ilişki teklifini reddeden erkek arkadaşının uyuduğu sırada üzerine çamaşır suyu dökerek vahşice saldırdı ve sevgilisinin cinsel organını kesmeye çalıştı.

14.09.2024 10:46
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İngiltere'nin Hastings bölgesinde yaşayan 37 yaşındaki Marlena Meczynska-Shiibashi isimli bir piyano öğretmeni, sevgilisinin kendisiyle cinsel birliktelik yaşamayı reddetmesi üzerine öfkeden deliye döndü. Adamın uyuduğu sırada önce cinsel organına çamaşır suyu döktü ardından ise bıçağı uyluklarına sapladı.

İFADESİNDE HER ŞEYİ ANLATTI

Ülke gündemine bomba gibi düşen olayla ilgili ifade veren adam, "Panik içinde uyandım. Tuvaletimi yaptığımı düşünmüştüm. Yaradan akan kan olduğunu ancak aşağıya baktığımda anlayabildim. Sonra ona baktım ve yüzünün tamamen öfkeyle dolu olduğunu ve elinde bir bıçak tuttuğunu gördüm. Bıçakla bana doğru geliyordu. Kendimi bir kartonla savunmaya çalıştım" şeklinde konuştu.

Cinsel ilişki teklifini reddeden erkek arkadaşına yaptıkları kan dondurdu

MAHKEME SAVUNMASINI İNANDIRICI BULMADI

Cinsel ilişki teklifini reddeden erkek arkadaşına saldıran öğretmen ise "Beni taciz etmeye kalktı, ben de bıçakladım" diyerek kendini savundu. Ancak mahkeme heyeti yapılan bu savunmayı inandırıcı bulmayarak kadını 7 yıl hapis cezasına çarptırdı.

3-sayfa, Dünya, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Cinsel ilişki teklifini reddeden erkek arkadaşına yaptıkları kan dondurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • hasan h. Bey: habibi come to turkey.senin acligini dindirecek binlercesi var burda :) 160 27 Yanıtla
  • Ümran Gündüz: bak şimdi kadın haklı çünkü reddettiyse ne işe yarar ki o şey . kesilsin ?? 99 48 Yanıtla
  • Serdar Ozen: Yanıyosun fuat abi 70 13 Yanıtla
  • Talat Yelbuz: Bunlar neden bizim ülkede yok 53 18 Yanıtla
  • Kafkas Kartalı: bu güzelim yüzden böyle bı canavar nasıl çıkar 41 14 Yanıtla
  • Gökay Özel: Mikrofonlarınız Kaanat önderimiz Ferhat eser beyefendide 30 12 Yanıtla
  • VURKAÇOĞLU: Doğduğun yer aderindir :( 15 11 Yanıtla
  • İhsan Terler: Ümran bey noktayı koymuş 7 4 Yanıtla
  • Hasan Cevrim: burdan beni duyan varmıı çıkın gelin 1 2 Yanıtla
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