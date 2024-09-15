Cinsel istismara uğrayan Sıla bebeğin vücudunda 42 adet diş izi tespit edildi - Son Dakika
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Cinsel istismara uğrayan Sıla bebeğin vücudunda 42 adet diş izi tespit edildi

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Tekirdağ'da cinsel istismara uğrayan Sıla bebeğin yoğun bakımdaki tedavisi sürerken, dehşet veren yeni iddialar ortaya çıktı. Bebeğin vücudunda 42 diş izi tespit edildi.

15.09.2024 10:26
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Tekirdağ'da cinsel istismara uğrayan Sıla bebeğin yoğun bakımdaki tedavisi sürerken, olayla ilgili ortaya çıkan yeni detay dehşete düşürdü. Bebeğin vücudunda 42 diş izi tespit edildiği iddia edildi.

Kan donduran olayda, anne B.Y.'nin iddiaya göre Sıla bebeği baygın halde olduğu ve uyanmadığı şikayetiyle Malkara Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Hastanede bebeği muayene eden doktor, bebeğin vücudunda darp izleri ve genital bölgesinde morluklar tespit etti. Durumu polise bildiren doktorun ihbarı üzerine soruşturma başlatıldı.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Durumu ağır olan bebek, daha sonra Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan beyin ameliyatının ardından minik Sıla Y., yoğun bakım ünitesine alındı. Anne B.Y. ile birlikte toplam 5 kişi tutuklandı. Anne B.Y., savcılıkta verdiği ifadesinde, bebeği komşularına bıraktığını, daha sonra bebeğini akşam geri alıp eve döndüğünde banyoda bezinde kana benzer lekeler gördüğünü belirtti.

Cinsel istismara uğrayan Sıla bebeğin vücudunda 42 adet diş izi tespit edildi

ANNESİ İTİRAFTA BULUNDU

Soruşturma kapsamında tutuklanan anne B.Y'nin savcılıkta verdiği ifadede, "5 Eylül'de komşularının oğlu K.A'nın makarna yaptıklarını belirterek kendilerini yemeğe davet ettiğini, bebek S.Y'yi komşularına bırakarak kendisinin eve döndüğünü, S.Y'yi akşam gidip komşularından aldığını, banyo yaptırırken bebeğin bezinde gördüğü kan sonrası kızına zarar verildiğini anladığını ancak durumu kimsenin duymaması için örtbas ettiğini." söylediği öğrenildi.

42 ADET DİŞ İZİ TESPİT EDİLDİ

Yapılan incelemelerde bebeğin vücudunda çok sayıda diş izi tespit edilmişti. Belirlenen diş izlerinin 42 tane olduğu iddia edildi. Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren bebeğin vücudundaki izlerin 3 ve 10 günlük olduğu tespit edildi.

Tekirdağ, 3-sayfa, Güncel, Bebek, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Cinsel istismara uğrayan Sıla bebeğin vücudunda 42 adet diş izi tespit edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cinsel istismara uğrayan Sıla bebeğin vücudunda 42 adet diş izi tespit edildi - Son Dakika
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