Londra'da Patlama: Yönetmen Jacky Jahj'ın İfrit Eylemi - Son Dakika
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Londra'da Patlama: Yönetmen Jacky Jahj'ın İfrit Eylemi

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Londra'da O2 Arena yakınında, sabıkalı yönetmen Jacky Jahj'ın film çekimi sırasında büyük bir patlama oldu. BBC kamyonu ve araçları patlayıcılarla dolduran Jahj, Silvertown'da dehşet yarattı. 2016'da çocuk istismarından hüküm giyen Jahj'ın eylemi, halkı paniğe sürükledi. Londra Şehir Havalimanı geçici olarak kapatıldı. Polis, olayın planlı bir çekim olduğunu doğruladı, ancak yetersiz bilgilendirme yapıldığını kabul etti.

02.09.2024 15:27  Güncelleme: 15:34
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O2 Arena yakınlarında büyük bir patlama meydana geldi. Olayın sorumlusu, daha önce çocuk istismarından hüküm giymiş 38 yaşındaki Jacky Jahj adlı bir film yönetmeni olduğu ortaya çıktı.

Jahj, bir film çekimi sırasında eski bir BBC kamyonunu ve bazı araçları patlayıcılarla doldurdu. Çıplak halde çekim yaparken patlamayı gerçekleştirdi ve yangın kontrolden çıktı. Olay, Londra'nın Silvertown bölgesinde meydana geldi.

Cumartesi günü gerçekleşen patlama, bölge sakinleri arasında büyük paniğe neden oldu. Yüzlerce kişi acil servisleri arayarak terör saldırısı olduğundan şüphelendiklerini bildirdi. Patlama sonucu oluşan alevler ve duman kilometrelerce öteden görülebildi.

Jahj'ın geçmişi oldukça karanlık. 2016 yılında iki 15 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunmaktan dört yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Bu son olay sonrasında, "Project Dover" adlı film projesinden yaklaşık 70 ekip üyesi ayrıldı.

Patlama, barut ve infilak fitili kullanılarak gerçekleştirildi. Bir polis minibüsünün çatısı 15 metre havaya fırladı. Sosyal medyada paylaşılan videolarda, Jahj'ın çıplak halde yangın mahallinde dolaştığı görüldü.

Olay yerel halk arasında büyük öfkeye neden oldu. Sakinler patlamayı "bomba" ve "deprem" olarak nitelendirdi. Greenwich Belediyesi'nin Facebook sayfasında yapılan küçük bir duyuru dışında, film çekimi hakkında halka herhangi bir uyarı yapılmamıştı.

Patlamaların ardından Londra Şehir Havalimanı geçici olarak kapatıldı ve acil servislere 90'dan fazla çağrı yapıldı. Polis, olayın önceden planlanmış bir film çekimi olduğunu doğruladı ancak bilgilendirmenin yetersiz yapıldığını kabul etti.

Londra İtfaiyesi olay yerine dört araç ve 25 personel gönderdi. Bir minibüs tamamen yandı, bir araba ve bir kamyon da hasar gördü. Yaralanan olmadığı bildirildi.

Çıplak yönetmen, çekim sırasında BBC'ye ait tırı havaya uçurdu
Çıplak yönetmen, çekim sırasında BBC'ye ait tırı havaya uçurdu
Çıplak yönetmen, çekim sırasında BBC'ye ait tırı havaya uçurdu
Çıplak yönetmen, çekim sırasında BBC'ye ait tırı havaya uçurdu
Londra\'da Patlama: Yönetmen Jacky Jahj\'ın İfrit Eylemi

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Son Dakika 3.Sayfa Londra'da Patlama: Yönetmen Jacky Jahj'ın İfrit Eylemi - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Veysi Karaman: zapik 5 0 Yanıtla
  • Murat: kaşıntısı var ama kimse anlamıyor 0 0 Yanıtla

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