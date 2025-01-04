İstanbul Esenyurt'ta geçtiğimiz günlerde ilginç bir olay yaşandı. Akşemseddin Mahallesi'nde akşam saatlerinde çıplak bir kadın sokağa çıktı.
Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen kadın araçların önünü kesti. Kadın bir süre sonra gözden kayboldu.
Söz konusu kadın bir kez daha ortalığı karıştırdı. Yine caddeye inen kadın, bu sefer de elindeki çöplerle araçların önünü kesti. O anlar bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Çırılçıplak sokağa çıkan kadının bu sefer yaptığı bambaşka - Son Dakika
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