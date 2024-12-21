Çırılçıplak sokağa inip araçlara zarar vermeye kalktı

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Noel pazarına aracıyla dalan saldırganın kim olduğu ortaya çıktı

Esenyurt'ta sokağa çırılçıplak inen bir kişi, park halindeki araçlara zarar vermeye kalktı.

ÇIRILÇIPLAK SOKAĞA İNDİ

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde akılalmaz bir olay yaşandı. Çırılçıplak sokağa inen bir kişi, bağırmaya başladı.

ARAÇLARA ZARAR VERMEYE KALKTI

Sokakta park halinde olan araçlara vücuduyla vuran adam, otomobillere zarar vermeye kalktı. Eylemine bir süre devam eden şahıs, daha sonra hızla koşarak uzaklaştı. O anları bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti.