Esenyurt'ta sokağa çırılçıplak inen bir kişi, park halindeki araçlara zarar vermeye kalktı.
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde akılalmaz bir olay yaşandı. Çırılçıplak sokağa inen bir kişi, bağırmaya başladı.
Sokakta park halinde olan araçlara vücuduyla vuran adam, otomobillere zarar vermeye kalktı. Eylemine bir süre devam eden şahıs, daha sonra hızla koşarak uzaklaştı. O anları bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti.
Son Dakika › 3.Sayfa › Çırılçıplak sokağa inip araçlara zarar vermeye kalktı - Son Dakika
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