6 çocuklu anne, eşi tarafından öldürüldü

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 65 yaşındaki şahıs tartıştığı 6 çocuk annesi eşini tabancayla vurarak öldürdü.

Şırnak'ın Cizre ilçesine bağlı Güçlü köyü Kolgezer mezrasında 65 yaşındaki şahıs., henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı eşi Nesibe E.'ye tabancayla ateş etti.

6 ÇOCUKLU ANNE HAYATINI KAYBETTİ

Nesibe E. ağır yaralanırken, şahıs kaçtı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Nesibe E., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Nesibe E.'nin cenazesi otopsi için hastane morguna götürülürken, söz konusu şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.