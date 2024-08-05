"Çocuğu istismar ediyor" dedikleri görüntünün altındaki gerçek çok başka çıktı - Son Dakika
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"Çocuğu istismar ediyor" dedikleri görüntünün altındaki gerçek çok başka çıktı

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Şanlıurfa'da kaydedilen ve "Çocuğu istismar ediyor" başlığıyla servis edilen bir görüntü sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Konuyla ilgili açıklama yaparak istismar iddialarını yalanlayan Valilik, görüntülerin bir babanın ishal şikayetiyle hastaneye getirdiği kızının altını değiştirdiği anlara ait olduğunu belirtti.

05.08.2024 11:29
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Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bulunan Direkli Mahallesi'nde kaydedilen bir görüntü sosyal medyada infial yarattı. Bazı sosyal medya hesapları tarafından "Oyun oynayan küçük bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan yaşlı bir sapık çevredekiler tarafından suçüstü yakalandı" başlığıyla servis edilen görüntüyle ilgili Şanlıurfa Valiliği bir açıklama yaptı.

İSHAL OLAN KIZININ ALTINI DEĞİŞTİRİYORMUŞ

Konuyla ilgili Valilik'ten yapılan açıklamada "04.08.2024 tarihinde bazı sosyal medya hesapları ve haber sitelerinde yer alan görüntülere istinaden 'Şanlıurfa'da bir çocuğa cinsel tacizde bulunulduğu' yönündeki iddialar üzerine Valiliğimiz tarafından açıklama yapılması ihtiyacı duyulmuştur. 03.08.2024 tarihinde gerçekleşen olayla ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından konu incelenerek gerekli işlemler gerçekleştirilmiş, yapılan araştırma sonucunda; sekiz yaşındaki çocuğunun babası tarafından sabah saatlerinde akut ishal şikayeti ile Balıklıgöl Devlet Hastanesine götürüldüğü, hastanede tedavisi yapıldıktan sonra yine babası tarafından yolun kenarındaki boş bir arsada çocuğun bezinin değiştirildiği, herhangi bir taciz olayının vuku bulmadığı anlaşılmıştır. Çocuğun beyanı da aynı şekildedir" denildi.

SAĞLIK MUAYENESİNE TABİ TUTULDU

Açıklamanın devamında ise "Ayrıca kız çocuğu sağlık muayenesine tabi tutulmuş, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı değerlendirilerek çocuğun babası sevk edildiği mahkeme tarafından serbest bırakılmıştır" ifadelerine yer verildi.

"Çocuğu istismar ediyor" dedikleri görüntünün altındaki gerçek çok başka çıktı

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Son Dakika 3.Sayfa 'Çocuğu istismar ediyor' dedikleri görüntünün altındaki gerçek çok başka çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • fatih mazlum: isi gucu ortaligi karistirmak olan bir kitle var 400 3 Yanıtla
  • Oooo: Adam rencide olan gururu itibarı ne olacak? Ya intihar etseydi. Suç işlediğinde nasıl içeri giriyorsa manevi tazminatı da ödenmeli 377 3 Yanıtla
  • ŞEHZADE MUSTAFA: Peki bu babanın yaşadıklarına ne olacak yazık değilmi 310 2 Yanıtla
  • Oguz null: değiştirecek başka yer mi yok insanlar yanlış anlar tabii öldürmediklerine dua etsin adam 15 259 Yanıtla
  • Merkan Bey: allah siz insafsızları islah etsin anlamadan dinlemeden paylaşmayın madem ceken cok duyarlı nıye seslenıp uyarmıyor eger yanlıs bırsey varsa 117 1 Yanıtla
  • Mustafa POLAT: Şükür müessif bir olay olmamış. 102 4 Yanıtla
  • uğur aksakallı: çocuk ama biraz büyük gibi çocuk sanki. 8 58 Yanıtla
  • Sezai Yigit: Videoyu çeken aksiyon arıyormuş önerim sağlığı içın göz doğruna gitsin 47 1 Yanıtla
  • Cihan Kışla: işte böyle de önyargı lı bi toplumumuz var aynı zamanda 43 0 Yanıtla
  • Sabri İnce: Yarğısız infazın yapıldığı yer sosyal medya. Bu ve benzeri yüzlerce yalan yanlış içeriğin yayıldığı alan. 19 0 Yanıtla
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