Çocuğunu görmek için İstanbul'a gelen kadını kayınpederi katletti - Son Dakika
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Çocuğunu görmek için İstanbul'a gelen kadını kayınpederi katletti

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Eşinden boşandıktan sonra Bursa'ya yerleşen Kübra Güler, bugün çocuğunu görmek için İstanbul'a geldi. Genç kadın, çıkan tartışmada kayınpederi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Kübra Güler, çocuğunun gözleri önünde can verdi.

05.10.2024 23:02
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İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde Kübra Güler isimli kadın, boşandığı eşinin babası tarafından kurşun yağmuruna tutularak öldürüldü.

ESKİ EŞİNİN YAKINLARIYLA TARTIŞMA ÇIKTI

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde akşam saatlerinde korkunç bir olay yaşandı. Eşinden boşandıktan sonra Bursa'ya yerleşen Kübra Güler, bugün çocuğunu görmek için İstanbul'a geldi. Kayınpederinin evine giden Güler'le eski eşinin yakınları arasında kavga çıktı.

KAYINPEDERİ PEŞ PEŞE TETİĞE BASTI

Kayınpeder Mehmet Fidyel, gelinini kurşun yağmuruna tuttu. Kanlar içerisinde yere yığılan Kübra Güler, çocuğunun gözü önünde yaşamını yitirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Mehmet Fidyel'i gözaltına aldı. Polisin olay yerinde incelemesi sürüyor.

Çocuğunu görmek için İstanbul\'a gelen kadını kayınpederi katletti

Eyüpsultan, İstanbul, Cinayet, 3-sayfa, Hukuk, Yaşam, Bursa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çocuğunu görmek için İstanbul'a gelen kadını kayınpederi katletti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Mehmet Özgün:
    İDAM ŞART…AF MAF YOK HERKES CEZASINI ÇEKSİN YETER ARTIK!!! 65 0 Yanıtla
  • Mert Tekin:
    Lan noluyor bu ülkeye noluyor silkelenin kendinize gelin 39 1 Yanıtla
  • Yunuss Bayern:
    Herkeste silah tüfek pompalı… tek sebebi erd… iyiakşamlar 15 14 Yanıtla
  • Hasanmustafa Kaya:
    ülke teksasa dönmüş TR de yaşamak gerçekten heran ölümü kabullenmek demek 14 1 Yanıtla
  • ƒ????? ????¸:
    millet arka cepte tarak taşır gibi belde emanetler geziyor... 15 0 Yanıtla
  • Ali Akkaya:
    israile gerek yok kendi kendimizi bitiriyoruz 14 0 Yanıtla
  • Mustafa Yurdakul:
    ölümüne gelmiş yazık.. 6 0 Yanıtla
  • YILMAZ GÜL:
    ulan bu ülkeyi bu hallere düşüren adaletin de düzeltmiyenlerin de Allah belalarını versin. 3 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Çocuğunu görmek için İstanbul'a gelen kadını kayınpederi katletti - Son Dakika
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