Çocuğunu görmek için İstanbul\'a gelen kadını kayınpederi katletti

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde Kübra Güler isimli kadın, boşandığı eşinin babası tarafından kurşun yağmuruna tutularak öldürüldü.
İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde akşam saatlerinde korkunç bir olay yaşandı. Eşinden boşandıktan sonra Bursa'ya yerleşen Kübra Güler, bugün çocuğunu görmek için İstanbul'a geldi. Kayınpederinin evine giden Güler'le eski eşinin yakınları arasında kavga çıktı.
Kayınpeder Mehmet Fidyel, gelinini kurşun yağmuruna tuttu. Kanlar içerisinde yere yığılan Kübra Güler, çocuğunun gözü önünde yaşamını yitirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Mehmet Fidyel'i gözaltına aldı. Polisin olay yerinde incelemesi sürüyor.
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