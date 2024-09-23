Çocuğunun hayatını hiçe sayarak kuyu kenarında sosyal medya videosu çeken anne tepki çekti - Son Dakika
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Çocuğunun hayatını hiçe sayarak kuyu kenarında sosyal medya videosu çeken anne tepki çekti

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Sosyal medyada dolaşıma giren bir video, kullanıcıların büyük tepkisini çekti. Videoda bir kadın, bir kuyunun kenarında oturan bir çocuğu tehlikeli bir şekilde tutarken şarkı söylüyor. Kadının dikkatsiz davranışı, izleyicileri endişelendirdi ve sosyal medya kullanıcıları yetkilileri harekete geçmeye çağırdı. Video, sosyal medyanın toplum üzerindeki etkisi ve dijital içerik üretiminin potansiyel tehlikeleri konusunda tartışmaları yeniden alevlendirdi.

23.09.2024 15:15
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Sosyal medyada dolaşıma giren bir video, kullanıcıların büyük tepkisini çekti. Görüntülerde, bir kuyunun kenarında oturan bir kadın, bir yandan şarkı söylermiş gibi yaparken diğer yandan da küçük bir çocuğu tehlikeli bir şekilde tuttuğu görülüyor.

Videoda kadın, popüler bir şarkıya dudak senkronizasyonu yaparken abartılı jestler kullanıyor. Bu sırada, bir çocuk kadının bacağına tutunmuş halde görünüyor. Kadının çocuğu dikkatsizce tek koluyla tutması, izleyicileri endişelendiren en önemli nokta oldu.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmak amacıyla çekildiği açıkça anlaşılıyor. Ancak videonun nerede çekildiği, kadının kimliği ve çocukla olan ilişkisi henüz belirlenemedi.

X (eski adıyla Twitter) platformunda hızla yayılan video, kullanıcıların sert eleştirilerine maruz kaldı. Birçok kişi kadının davranışını "sorumsuz" ve "tehlikeli" olarak nitelendirirken, bazıları daha ileri giderek "cinayete teşebbüs" olarak değerlendirdi.

Sosyal medya kullanıcıları, yetkilileri harekete geçmeye ve bu tür olayların tekrarlanmaması için önlem almaya çağırdı. Bazı yorumlarda, çocukların güvenliğini tehlikeye atan ebeveynlere karşı daha sıkı yasal düzenlemeler talep edildi.

Olay, sosyal medyanın toplum üzerindeki etkisi ve dijital içerik üretiminin potansiyel tehlikeleri konusunda tartışmaları yeniden alevlendirdi. Uzmanlar, sosyal medya fenomeni olma arzusunun kimi zaman etik sınırları aşabildiğine dikkat çekiyor.

Yetkililerin konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadığı bildiriliyor. Kamuoyunun, benzer olayların yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınmasını beklediği belirtiliyor.

Çocuğunun hayatını hiçe sayarak kuyu kenarında sosyal medya videosu çeken anne tepki çekti

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Son Dakika 3.Sayfa Çocuğunun hayatını hiçe sayarak kuyu kenarında sosyal medya videosu çeken anne tepki çekti - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Ciroo Mertenss:
    Yazıklar olsun 5 0 Yanıtla
  • islam Bulut null:
    hindistan la bu 2 0 Yanıtla
  • Ali Öztürk:
    Haber bu mu ? Birinin sosyal medyada paylaşmak uğruna öocuğunun hayatını hiçe sayması mı ? yoksa bu paylaşımının tepki çekmesi mi ? 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Çocuğunun hayatını hiçe sayarak kuyu kenarında sosyal medya videosu çeken anne tepki çekti - Son Dakika
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