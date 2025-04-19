Haberler.com'da Melis Yaşar'a konuk olan Avukat Lerzenur Asan Elik, çocukların suça sürüklenme nedenlerini değerlendirdi. Elik, "Çocukların çoğu istismar ya da aile içi şiddet sonucu suç işliyor" dedi.
Çocukların yaşına göre ceza aldığını belirten Avukat Elik, "Hukuk mantık üzerine kurulu bir sistemdir. 12 yaşındaki bir çocukla 17 yaşındaki bir çocuğun aynı şekilde yargılanması mümkün değil" dedi.
Çocukların yargı sürecinde sosyal koşullarının değerlendirilmesinin şart olduğunu belirten Elik, "Sosyal inceleme raporunda çocuğun aile yapısı, eğitim düzeyi, ekonomik durumu gibi pek çok detay birlikte ele alınır" ifadelerini kullandı.
"Bir çocuk suç işliyorsa, neden işlediği de araştırılmalı" diyen Elik, "Suça sürüklenen çocukların çoğu istismar ya da aile içi şiddet gören çocuklar. Bu gerçek göz ardı edilemez" dedi.
Ahmet Minguzzi davası üzerinden çocukların işlediği ağır suçlara değinen Elik, "Yaşları küçük olsa da ceza alacaklar. Sadece yaş indiriminden yararlanacaklar" diye konuştu.
Son Dakika › 3.Sayfa › Çocukların suça sürüklenme sebepleri ne? Avukat Elik: Çoğu aile içi şiddet mağduru - Son Dakika
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