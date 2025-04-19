Çocukların suça sürüklenme sebepleri ne? Avukat Elik: Çoğu aile içi şiddet mağduru - Son Dakika
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Çocukların suça sürüklenme sebepleri ne? Avukat Elik: Çoğu aile içi şiddet mağduru

Çocukların suça sürüklenme sebepleri ne? Avukat Elik: Çoğu aile içi şiddet mağduru

Avukat Lerzenur Asan Elik, Haberler.com yayınında Melis Yaşar'ın sorularını yanıtladı. Çocukların suça sürüklenme nedenlerini değerlendiren Elik, "Bir çocuk suç işliyorsa, bunun arka planı da araştırılmalı" dedi. Mahkeme sürecinde sosyal inceleme raporlarının önemine vurgu yapan Elik, "Çocukları cezalandırmadan önce yaşadıkları travmaları anlamak gerekiyor" ifadelerini kullandı.

19.04.2025 09:55  Güncelleme: 10:10
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Haberler.com'da Melis Yaşar'a konuk olan Avukat Lerzenur Asan Elik, çocukların suça sürüklenme nedenlerini değerlendirdi. Elik, "Çocukların çoğu istismar ya da aile içi şiddet sonucu suç işliyor" dedi.

"HUKUK MANTIK ÜZERİNE KURULUDUR, 12 YAŞINDAKİ BİR ÇOCUKLA 17 YAŞINDAKİ BİR ÇOCUK AYNI CEZAYI ALMAZ"

Çocukların yaşına göre ceza aldığını belirten Avukat Elik, "Hukuk mantık üzerine kurulu bir sistemdir. 12 yaşındaki bir çocukla 17 yaşındaki bir çocuğun aynı şekilde yargılanması mümkün değil" dedi.

Çocukların suça sürüklenme sebepleri ne? Avukat Elik: Çoğu aile içi şiddet mağduru

"MAHKEME SÜRECİNDE ADLİ RAPOR VE SOSYAL İNCELEME RAPORU OLMAZSA OLMAZ"

Çocukların yargı sürecinde sosyal koşullarının değerlendirilmesinin şart olduğunu belirten Elik, "Sosyal inceleme raporunda çocuğun aile yapısı, eğitim düzeyi, ekonomik durumu gibi pek çok detay birlikte ele alınır" ifadelerini kullandı.

"ÇOCUKLARIN ÇOĞU AİLE İÇİ ŞİDDETE YA DA İSTİSMARA MARUZ KALIYOR"

"Bir çocuk suç işliyorsa, neden işlediği de araştırılmalı" diyen Elik, "Suça sürüklenen çocukların çoğu istismar ya da aile içi şiddet gören çocuklar. Bu gerçek göz ardı edilemez" dedi.

"ÇOCUKLAR OLMALARI CEZA ALMAYACAKLARI ANLAMINA GELMEZ"

Ahmet Minguzzi davası üzerinden çocukların işlediği ağır suçlara değinen Elik, "Yaşları küçük olsa da ceza alacaklar. Sadece yaş indiriminden yararlanacaklar" diye konuştu.

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İnceleme, 3-sayfa, Çocuk, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çocukların suça sürüklenme sebepleri ne? Avukat Elik: Çoğu aile içi şiddet mağduru - Son Dakika

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