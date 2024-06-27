Bahçelievler'de çöken binanın etrafındaki 3 apartmanda kaçak kat ortaya çıktı - Son Dakika
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Bahçelievler'de çöken binanın etrafındaki 3 apartmanda kaçak kat ortaya çıktı

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İstanbul Bahçelievler'de yapıldıktan sonra 3 kat daha eklenen binanın etrafındaki apartmanlarla ilgili önemli bir ayrıntı ortaya çıktı. Yapılan araştırmalarda binanın etrafındaki 3 apartmana da kaçak kat çıkıldığı belirlendi. Öte yandan çevredeki 2 bina tedbir amaçlı tahliye edildi ve vatandaşlar otellere yerleştirildi.

27.06.2024 21:07
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İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde bir binada sabaha karşı çökme meydana gelmesiyle büyük panik yaşandı. Binada yaşayanlar, olay sonrası dışarıya çıkarken olayda can kaybı ve yaralanma olmadı. Çevredeki binalar tedbir amaçlı tahliye edilirken çökme yaşanan binanın yanındaki 3 apartmanda kaçak kat tespit edildi.

Bahçelievler'de çöken binanın etrafındaki 3 apartmanda kaçak kat ortaya çıktı

ÇÖKEN BİNAYA YAPIMINDAN 14 YIL SONRA 3 KAT DAHA ÇIKILMIŞ

Bahçelievler Zafer Mahallesi Yadigar Sokak'taki 7 katlı binanın bir bölümünde saat 04.45 sıralarında çökme meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bahçelievler'de çöken binanın etrafındaki 3 apartmanda kaçak kat ortaya çıktı

Ekiplerin çalışmalarında enkaz altında kalan olmadığı belirlendi. Araştırmalarda binanın 1980 yılında 4 katlı olarak yapıldığı, 1994 yılında kaçak olarak 3 kat daha eklendiği tespit edildi.

Bahçelievler'de çöken binanın etrafındaki 3 apartmanda kaçak kat ortaya çıktı

ETRAFINDAKİ 3 BİNADA KAÇAK KAT

Kısmen çökme meydana gelen binanın çevresinde tedbir amaçlı boşaltılan 3 binadan karot örneği alındı. Çıkan sonuçlara göre 3 binaya da sonradan kaçak kat çıkıldığı öğrenildi.

Bahçelievler'de çöken binanın etrafındaki 3 apartmanda kaçak kat ortaya çıktı

Yadigar Sokak'ta bulunan 7 katlı binaya 2 kat, Kale Sokak'ta bulunan 7 katlı binaya 2 kat ve yine Kale Sokak'ta bulunan 6 katlı bir başka binaya da kaçak şekilde 1 kat çıkıldığı ortaya çıktı.

2 YAPI TAHLİYE EDİLDİ

Ekiplerin tespit çalışmalarında Yadigar Sokak'taki binanın arkasındaki Kale Sokak'ta yer alan iki yapının çökme sırasında zarar gördüğü belirlendi.

Belediye ekipleri megafonla duyuru yaparak, binanın tedbiren boşaltılması gerektiğini bildirdi. Vatandaşların değerli eşyasını almalarına kontrollü şekilde izin verildi.

VATANDAŞLAR OTELLERE YERLEŞTİRİLDİ

Dairelerin kapısına işaretleme yaparak karot örnekleri alan ekipler, binaların ana kapısını mühürledi. Tahliye edilen bina sakinleri, belediye ekipleri tarafından otellere yerleştirildi.

Bahçelievler\'de çöken binanın etrafındaki 3 apartmanda kaçak kat ortaya çıktı

Bahçelievler, İstanbul, İnşaat, 3.Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bahçelievler'de çöken binanın etrafındaki 3 apartmanda kaçak kat ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Ferdi durmuş: Vay be kaçak kat mı nasıl olur aman Allah ım ya siz insanlarla dalgamı geçiyorsunuz kardeşim anlamak mümkün değil Mecidiyeköy ün yüzde doksanı kaçak istanbul da kaçak olmayan yapı var mı ya siz şaka mı yapıyorsunuz yeni bir şeymiş gibi söylüyorsunuz 18 2 Yanıtla
  • Depechs Modes: özellikle bina üzerine çatı katı ayağına tonlarca kaçak kat var 17 0 Yanıtla
  • kuzeyli baba: zamanında köyden gelenler bu şekilde konut sahibi oluyorlardı. özelllikle seksen dolsa doğumlular bu yönde n muzdarip ler bu yıllarda doğup evli olanların yüzde sekseni kira da oturuyor devletin bizede yer verip ev sahibi yapması lazım bizlerde her konuda cezasını biz çekiyoruz herseyin 7 3 Yanıtla
  • Alper Elma: iyi olmuş 6 0 Yanıtla
  • Yunus Durak: Hükümetlerin ve yerel yönetimlerin, en büyük yanlışı, imar barışı diyerek bu tür yapılara izi vermisi ve bunlara hizmet götürmesi 3 0 Yanıtla

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