Bahçelievler\'de çöken binanın etrafındaki 3 apartmanda kaçak kat ortaya çıktı

Ferdi durmuş:

Vay be kaçak kat mı nasıl olur aman Allah ım ya siz insanlarla dalgamı geçiyorsunuz kardeşim anlamak mümkün değil Mecidiyeköy ün yüzde doksanı kaçak istanbul da kaçak olmayan yapı var mı ya siz şaka mı yapıyorsunuz yeni bir şeymiş gibi söylüyorsunuz