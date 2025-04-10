Çöp yığını içinde ilişkiye giren çift büyük öfkeye sebep oldu - Son Dakika
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Çöp yığını içinde ilişkiye giren çift büyük öfkeye sebep oldu

Çöp yığını içinde ilişkiye giren çift büyük öfkeye sebep oldu

Roma'nın merkezinde, gün ortasında çöp yığınının üzerinde cinsel ilişkiye giren bir çift görüntülendi. Olay, ofis çalışanlarının ve şehir sakinlerinin gözleri önünde yaşanırken büyük tepkiye neden oldu. Yerel meclis üyeleri ve sağlık yetkilileri durumu eleştirerek, Roma'nın kalbinin sahipsiz toprak haline geldiğini ve bölgedeki suç oranının arttığını belirtti. Benzer olaylar son zamanlarda Tayland ve İngiltere'de de görüldü.

10.04.2025 15:17
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Roma'nın merkezinde bir çift, çöp yığınının üzerinde cinsel ilişkiye girerken görüntülendi. Olayın gün ortasında ve ofis çalışanlarının gözü önünde yaşanması, şehir sakinleri arasında büyük tepkiye neden oldu.

Olay, turistlerin sıkça ziyaret ettiği Bağımsızlık Meydanı'ndaki bir otobüs durağı yakınında meydana geldi. Civardaki bir ofis çalışanı tarafından çekilen fotoğraflarda, çiftin etraflarındaki çöp ve kirli kıyafetlere aldırmadan ilişkiye girdikleri görülüyor.

Yerel meclis üyeleri Stefano Tozzi ve Gianluca Caramanna, yaşananları "gün ortasında kanun ihlali" olarak nitelendirdi. Corriere gazetesine konuşan yetkililer, bu tür olaylara defalarca dikkat çektiklerini vurguladı. Meclis üyeleri ayrıca, olayın kaçak işgalcilerin yaşadığı bilinen bir binanın yakınında gerçekleştiğine dikkat çekerek, "Roma'nın kalbi sahipsiz toprak haline geldi" yorumunu yaptı.

Sağlık yetkilileri de endişelerini dile getirerek, bölgede uyuz ve çeşitli hastalık vakalarının görüldüğünü bildirdi. Bölgeden sorumlu komitenin başkan yardımcısı Marco Coppola, "Bu olay buzdağının sadece görünen kısmı. Bölgede suç ve hırsızlık olayları da artıyor" dedi.

Benzer olaylar son günlerde diğer ülkelerde de görüldü. Tayland'da bir çift, günün ortasında işlek bir yolun kenarında cinsel ilişkiye girerken görüntülendi. İngiltere'de ise başka bir çift, Domino's pizzacıda sipariş beklerken uygunsuz davranışta bulunurken güvenlik kameralarına yakalandı.

Çöp yığını içinde ilişkiye giren çift büyük öfkeye sebep oldu
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Son Dakika 3.Sayfa Çöp yığını içinde ilişkiye giren çift büyük öfkeye sebep oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Kuzeyden Düşen Çığ:
    ülkemizde chpnin savunduğu yaşam şekli 113 99 Yanıtla
  • Rook:
    bizim çapulcularda avrupa özentisi var,yakında sokakta onlarda bu eylemi yapar 44 24 Yanıtla
  • Sk 06:
    bizdede fuhuş zina serbest Aynı akp Türkiyesi 26 36 Yanıtla
  • Uğur Kart:
    LAA BUNLARDA CHPLİ OLMASIN AMG 24 20 Yanıtla
  • Fırat Helvacı:
    kadinin parayla bu isi yaptigi belli,parasini verirsen senle her yerde her sekilde yapar. 32 8 Yanıtla
  • yobaz deşen:
    kesin akmhpk lı 16 19 Yanıtla
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