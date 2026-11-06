Çorum Alaca'da kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarparak 5 kişiyi yaraladı - Son Dakika
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Çorum Alaca'da kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarparak 5 kişiyi yaraladı

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Çorum Alaca\'da kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarparak 5 kişiyi yaraladı
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Çorum Alaca\'da kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarparak 5 kişiyi yaraladı
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Çorum Alaca'da Yozgat-Alaca karayolu Sincan köyü kavşağında kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı ve 5 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Alaca Devlet Hastanesine kaldırılırken ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.

Çorum'un Alaca ilçesinde otomobilin virajı alamayarak bariyerlere çarpması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Yozgat-Alaca karayolu Sincan köyü kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.E. (62) yönetimindeki 42 CZD 90 plakalı otomobil, virajı alamayarak kontrolden çıktı. Savrulan otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilde yolcu olarak bulunan S.E. (35), F.E. (61), D.E. (4), M.E. (38) ve İ.E. (22) yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
Çorum Alacaİnceleme3. SayfaGüncelSincanYozgatAlacaSon Dakika

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