Çorum'da 2 gündür haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu.

Olay, Bahçelievler Mahallesi Şenyurt 2. Sokak'taki bir apartman dairesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yalçın Özceylan'dan (77) 2 gündür haber alamayan arkadaşları, durumundan endişelenerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kapıyı açmasının ardından eve giren ekipler, Özceylan'ı hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Özceylan'ın cenazesi, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.