Çorum'daki doğal gaz patlamasından ilk görüntüler - Son Dakika
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Çorum'daki doğal gaz patlamasından ilk görüntüler

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Çorum'da 5 katlı bir binada meydana gelen doğal gaz patlamasında ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken, olay yerinden gelen ilk görüntüler yaşanan durumun vahametini gözler önüne serdi.

03.11.2024 15:25
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Çorum'da 5 katlı bir apartmanda meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

Olay, Osmancık Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osmancık Caddesi'nde bulunan binanın 3'üncü katındaki bir evde, doğalgaz patlaması meydana geldi. İlk belirlemelere göre olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

İLK GÖRÜNTÜLER GELDİ

Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi sürerken bölgeden gelen ilk görüntüler yaşanan durumun vahametini gözler önüne serdi.

Çorum'daki doğal gaz patlamasında ilk görüntüler
Çorum'daki doğal gaz patlamasında ilk görüntüler
Çorum'daki doğal gaz patlamasında ilk görüntüler
Çorum'daki doğal gaz patlamasında ilk görüntüler
Çorum'daki doğal gaz patlamasında ilk görüntüler
Çorum'daki doğal gaz patlamasında ilk görüntüler
Çorum'daki doğal gaz patlamasında ilk görüntüler
Çorum'daki doğal gaz patlamasında ilk görüntüler
Çorum\'daki doğal gaz patlamasından ilk görüntüler

3-sayfa, Güncel, Çorum, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çorum'daki doğal gaz patlamasından ilk görüntüler - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Roman Reigns:
    1 ülkenin hiç bi günümü normal olmaz ya lanetlendikmi nedir aq bu ne ya 15 2 Yanıtla
  • Seyithan Koç:
    ALLAH afetlerden korusun 1 0 Yanıtla
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