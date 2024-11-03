Çorum'da 5 katlı bir apartmanda meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.
Olay, Osmancık Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osmancık Caddesi'nde bulunan binanın 3'üncü katındaki bir evde, doğalgaz patlaması meydana geldi. İlk belirlemelere göre olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.
Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi sürerken bölgeden gelen ilk görüntüler yaşanan durumun vahametini gözler önüne serdi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Çorum'daki doğal gaz patlamasından ilk görüntüler - Son Dakika
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