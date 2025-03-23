Cübbeli\'nin yakını Mehmet Muhittin Palazoğlu için karar verildi

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün kızı Yüsra Palazoğlu'nun eşinin ağabeyi Mehmet Muhittin Palazoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İBB ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

HAKİMLİK TARAFINDAN SERBEST BIRAKILDI

Vesen Yapı isimli inşaat şirketinin ve AdStation isimli reklamcılık şirketinin sahibi olan Mehmet Muhittin Palazoğlu, Sulh Ceza hakimliği tarafından serbest bırakıldı.

Vesen Yapı; Kandilli'de, Kısıklı'da ve Tuzla'da yalı ve konak projeleri ile biliniyor.AdStation şirketi ise kurumsal pazarlama, spor pazarlama ve saha pazarlama alanlarında işler yürütüyor.