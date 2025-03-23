Cübbeli'nin yakını Mehmet Muhittin Palazoğlu için karar verildi - Son Dakika
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Cübbeli'nin yakını Mehmet Muhittin Palazoğlu için karar verildi

Cübbeli\'nin yakını Mehmet Muhittin Palazoğlu için karar verildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltında olan Cübbeli Ahmet'in damadının ağabeyi Mehmet Muhittin Palazoğlu serbest bırakıldı.

23.03.2025 10:00
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Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün kızı Yüsra Palazoğlu'nun eşinin ağabeyi Mehmet Muhittin Palazoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İBB ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

HAKİMLİK TARAFINDAN SERBEST BIRAKILDI

Vesen Yapı isimli inşaat şirketinin ve AdStation isimli reklamcılık şirketinin sahibi olan Mehmet Muhittin Palazoğlu, Sulh Ceza hakimliği tarafından serbest bırakıldı.

Vesen Yapı; Kandilli'de, Kısıklı'da ve Tuzla'da yalı ve konak projeleri ile biliniyor.AdStation şirketi ise kurumsal pazarlama, spor pazarlama ve saha pazarlama alanlarında işler yürütüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İş Dünyası, 3-sayfa, Yaşam, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Cübbeli'nin yakını Mehmet Muhittin Palazoğlu için karar verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Aeyy6800:
    çamur at izi kalsın ne alaka adam din alimi ondanda Cübbeli yi sorumlu tuttunuzya vebale girdiniz hakka girdiniz 142 23 Yanıtla
  • Doğrucu zırto:
    tabii serbest bırakılır, memleketi yedin doymadın Cübbeli 104 53 Yanıtla
  • Osman Gazi:
    Ne alaka yaw, adamı lekelemek için fırsat kolluyorsunuz. 118 16 Yanıtla
  • Necdet Kır:
    teraziyi bi kontrol edin eksik tarıyor. 65 19 Yanıtla
  • 146314:
    İyi hos da cubbeli savunacak değiliz amma nedir damadının kardeşi vs ne ilgilendirir adami. Kim damadininjn kardesine karisabilir veya laf soyleyebilir . 67 11 Yanıtla
  • 2asdj3131:
    Allah'ın nasıl sevdiği kulu isen hocam insanlar sana memleketi yedi diyor, onu yaptı bunu yaptı diyeiftira atıyor sevaplarını sana hediye ediyorlar. 41 14 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    ne iş yapar bu cübbeli bide bunu araştırın kaçpara vergi ödemiş her gün medyada 29 23 Yanıtla
  • 19971997:
    Ahmet hocaya ne.. dış kapinin mandali 20 6 Yanıtla
  • Ramazan Gümüş:
    Emir neyse o ! 6 4 Yanıtla
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