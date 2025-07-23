Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan 10 orman şehidi için taziye mesajı

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında alevlerin arasında kalan 10 orman işçisi ve 5 AKUT görevlisi şehit oldu. Şehitlerin cenazelerinin Eskişehir'in Kırka Mahallesi'ne getirileceği öğrenildi.

ERDOĞAN'DAN ŞEHİTLER İÇİN TAZİYE MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 şehitle ilgili açıklama yaptı. Olayı büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: "Eskişehir'deki orman yangınına müdahale ederken 5 orman çalışanı ve 5 AKUT gönüllüsü kardeşimizin şehit olduğunu büyük bir üzüntüyle öğrendim.

Ormanlarımızı korumak için canları pahasına mücadele veren kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum."

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ'TAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, şehit orman işçileri için taziye mesajı yayımladı. Kurtulmuş, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Seyitgazi'deki orman yangınına müdahale ederken şehadete yürüyen orman işçilerimizin acısıyla yüreğimiz dağlandı. Yeşil vatanımızı korumak uğruna canlarını ortaya koyan fedakâr kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

BAKAN YERLİKAYA: ŞEHİTLERİMİZİN MAKAMLARI ALİ OLSUN

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde meydana gelen orman yangını yüreklerimizi de yaktı. Yangında maalesef 5'i orman işçisi, 5'i de AKUT gönüllüsü olmak üzere 10 canımız şehit oldu. Yangında hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum.

Hastanelerde tedavileri devam eden 14 yaralımıza acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin makamları âli olsun."

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK'TEN BAŞ SAĞLIĞI MESAJI

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise şu açıklamayı yaptı: "Eskişehir'de "Yeşil Vatan"ımızı korumak için yangınlarla mücadele ederken şehit olan orman işçilerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Değerli ailelerinin ve milletimizin başı sağ olsun."