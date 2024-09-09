Cumhurbaşkanı Erdoğan: Narin kızımızın canını alanlardan hesabını soracağız - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Narin kızımızın canını alanlardan hesabını soracağız

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Kabine sonrası kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da öldürülen Narin'in katillerinden hesap sorulacağını belirtti. Erdoğan, ''Narin yavrumuz katledildi. Bunun hesabını soracağız. En ağır cezaya çarpıtılması için konunun takipçisi olacağım.'' ifadelerini kullandı.

09.09.2024 19:30
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Diyarbakır'da öldürülen Narin'in katillerinin en ağır cezayı alması için konunun takipçisi olacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Narin yavrumuz katledildi. Bunun hesabını soracağız." dedi.

KABİNE SONRASI "NARİN" MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısının ardından kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Diyarbakır'da 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetiyle ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, katillerin en ağır cezaya çarptırılacağını belirtti.

"NARİN KIZIMIZIN CANINI ALANLARDAN MUTLAKA HESAP SORACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: "Narin yavrumuzun hunharca katledilmesi hepimizin yüreğine kor bir ateş düşürdü. Narin kızımızın canını alanlardan bunun hesabını adalet önünde mutlaka soracağız. Masum yavruyu öldüren canilerin en ağır cezaya çarpıtılması için konunun bizzat takipçisiyim, takipçisi olacağım. Sadece Narin evladımızın değil tüm çocuklarımızın gözündeki ışıltıyı söndüren ister bölücü çete, ister zehir tacirleri, ister vicdan fukaraları olsun bütün canilerle mücadeleyi sürdüreceğiz.

Milli mücadelede dönemin emperyalist güçlerine karşı direniş destanını yazmış millet olarak Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. Gazze'de, Ramanallah'ta verilen mücadelenin ne manaya geldiğini en iyi biz anlarız. İsrail güçleri tarafından kalleşçe öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi ailesine başsağlığı diliyorum. İsrail'le mücadelemize devam edeceğiz. Kadın, çocuk, yaşlı, sivil demeden 41 bin insanı katleden soykırımcı İsrail yönetimi işleri suçların hesabını kesinlikle vereceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Narin kızımızın canını alanlardan hesabını soracağız

Diyarbakır, 3-sayfa, Kabine, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Cumhurbaşkanı Erdoğan: Narin kızımızın canını alanlardan hesabını soracağız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (30)

  • ismail akca: Engin Polat çiftinede hesapını sorun.Millet bunu sindiremiyor. 167 4 Yanıtla
  • Mehmet Özdemir: Daha öldürülmeden sahip çıkılsaydı keşke 102 57 Yanıtla
  • Bbayraktar: Sorun sana ihtiyaç olmadan hesap sorulması. İlgili bakanın ilgili sorumlunun bu sözlere ihtiyaç olmadan görevini yapması. Kısacası; Kişi değilde bunu sistemin yapması... ülkenin kişiye değil sisteme ihtiyacı var… 142 9 Yanıtla
  • tolga altun: idamı getirmediginiz sürece öldükten sonra bu kalsik cümleleri daha çoook duyacaz 114 5 Yanıtla
  • Kara kartal null: akp milletvekili aile bizim dostumuz konusamam diyor 111 4 Yanıtla
  • murat salih başçı: yaw he he.. 73 12 Yanıtla
  • Çelikk: Ne Gerekiyorsa Yapılsın Reis 58 26 Yanıtla
  • Buhara Çakıcı: Kaç ay boyunca? 63 8 Yanıtla
  • Ercan Karatas: İdam istiyoruz idam 63 3 Yanıtla
  • Ali şenocak: sor bakalım reis sor 33 15 Yanıtla
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