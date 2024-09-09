Cumhurbaşkanı Erdoğan: Narin kızımızın canını alanlardan hesabını soracağız

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Gelini evden çıkarmak için toplanmışlardı, o esnada hiç beklenmedik bir şey oldu

Diyarbakır'da öldürülen Narin'in katillerinin en ağır cezayı alması için konunun takipçisi olacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Narin yavrumuz katledildi. Bunun hesabını soracağız." dedi.

KABİNE SONRASI "NARİN" MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısının ardından kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Diyarbakır'da 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetiyle ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, katillerin en ağır cezaya çarptırılacağını belirtti.

"NARİN KIZIMIZIN CANINI ALANLARDAN MUTLAKA HESAP SORACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: "Narin yavrumuzun hunharca katledilmesi hepimizin yüreğine kor bir ateş düşürdü. Narin kızımızın canını alanlardan bunun hesabını adalet önünde mutlaka soracağız. Masum yavruyu öldüren canilerin en ağır cezaya çarpıtılması için konunun bizzat takipçisiyim, takipçisi olacağım. Sadece Narin evladımızın değil tüm çocuklarımızın gözündeki ışıltıyı söndüren ister bölücü çete, ister zehir tacirleri, ister vicdan fukaraları olsun bütün canilerle mücadeleyi sürdüreceğiz.

Milli mücadelede dönemin emperyalist güçlerine karşı direniş destanını yazmış millet olarak Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. Gazze'de, Ramanallah'ta verilen mücadelenin ne manaya geldiğini en iyi biz anlarız. İsrail güçleri tarafından kalleşçe öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi ailesine başsağlığı diliyorum. İsrail'le mücadelemize devam edeceğiz. Kadın, çocuk, yaşlı, sivil demeden 41 bin insanı katleden soykırımcı İsrail yönetimi işleri suçların hesabını kesinlikle vereceğiz."