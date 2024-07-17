Cumhuriyetçi Ulusal Konvansiyonu yakınında bıçaklı şüphelinin polis tarafından öldürüldüğü anlara ait görüntüler yayınlandı - Son Dakika
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Cumhuriyetçi Ulusal Konvansiyonu yakınında bıçaklı şüphelinin polis tarafından öldürüldüğü anlara ait görüntüler yayınlandı

Cumhuriyetçi Ulusal Konvansiyonu yakınında bıçaklı şüphelinin polis tarafından öldürüldüğü anlara ait görüntüler yayınlandı

Cumhuriyetçi Ulusal Konvansiyonu yakınında polis, bıçaklı bir şüpheliyi vurarak öldürdü. Olayın Trump'a yönelik suikast girişimi sonrasında gerçekleşmesi, güvenlik güçlerini alarm durumuna geçirdi. Polis memurları, iki bıçak taşıyan Samuel Sharpe Jr. adlı kişiyi otoparkta fark etti ve peşine düştü. Sharpe Jr. başka birine saldırmaya çalışınca polis ateş açtı. Olayın konvansiyonla doğrudan bağlantısı olmadığı, ancak güvenlik güçlerinin yüksek alarmda olduğu belirtildi.

17.07.2024 10:56
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Cumhuriyetçi Ulusal Konvansiyonu Yakınında polisin bıçaklı bir şüpheliyi vurarak öldürdüğü anlara ait görüntüler yayınlandı.

Trump'a yönelik suikast girişiminin ardından güvenliği artırmak için Wisconsin'de bulunan Columbus polisi, etkinlik yakınındaki bir otoparkta toplanmıştı. Bir polis memuru kürtaj protestoları hakkında bilgi verirken, birisi "Elinde bıçak var!" diye bağırdı.

Polisler, iki bıçak taşıyan üstsüz bir adamı fark edip peşine düştü. Adam, Samuel Sharpe Jr. olarak tanımlandı ve başka birine saldırmaya çalışınca polis ateş açtı. Sharpe Jr. olay yerinde öldü.

Olay konvansiyonla doğrudan bağlantılı görünmüyor, ancak güvenlik güçleri yüksek alarmdaydı.

Columbus Belediye Başkanı, polisin eğitimine uygun davrandığını belirtti ve tam bir soruşturma yapılacağını söyledi.

Olaya karışan beş polis memuru Ohio'ya geri gönderildi.

İlk raporlar, ölen adamın evsiz ve uyuşturucu kullanıcısı olduğunu öne sürüyordu. Yardım kuruluşu çalışanları, Sharpe'ın kampta yaşadığını ve ölümünün diğer evsizleri etkileyeceğini belirtti.

Konvansiyon içinde günün teması "Amerika'yı Bir Kez Daha Güvenli Hale Getirmek" idi. Trump, suikast girişiminden sonra konvansiyona katılma kararı aldı.

Gizli Servis, protestocuların belirlenen alanlarda kalmasını şart koşuyor. RNC Başkanı, güvenlik önlemlerinden emin olduklarını belirtti.

Cumhuriyetçi Ulusal Konvansiyonu yakınında bıçaklı şüphelinin polis tarafından öldürüldüğü anlara ait görüntüler yayınlandı
Cumhuriyetçi Ulusal Konvansiyonu yakınında bıçaklı şüphelinin polis tarafından öldürüldüğü anlara ait görüntüler yayınlandı
Cumhuriyetçi Ulusal Konvansiyonu yakınında bıçaklı şüphelinin polis tarafından öldürüldüğü anlara ait görüntüler yayınlandı
Cumhuriyetçi Ulusal Konvansiyonu yakınında bıçaklı şüphelinin polis tarafından öldürüldüğü anlara ait görüntüler yayınlandı
Cumhuriyetçi Ulusal Konvansiyonu yakınında bıçaklı şüphelinin polis tarafından öldürüldüğü anlara ait görüntüler yayınlandı

Amerika Birleşik Devletleri, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Cumhuriyetçi Ulusal Konvansiyonu yakınında bıçaklı şüphelinin polis tarafından öldürüldüğü anlara ait görüntüler yayınlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhuriyetçi Ulusal Konvansiyonu yakınında bıçaklı şüphelinin polis tarafından öldürüldüğü anlara ait görüntüler yayınlandı - Son Dakika
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