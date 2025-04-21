Çürümüşlük toplumu esir almış! Pazarcının karpuz hilesi böyle kayda alındı - Son Dakika
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Çürümüşlük toplumu esir almış! Pazarcının karpuz hilesi böyle kayda alındı

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Bir pazar esnafının, sattığı karpuzları daha kırmızı göstermek için kırmızı pancar sürdüğü görüntüler ortaya çıktı.

21.04.2025 10:29
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Bir pazar esnafının sattığı karpuzları daha kırmızı ve iştah açıcı göstermek için kırmızı pancar sürdüğü anlara ait görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

"ÇÜRÜMÜŞLÜK TOPLUMU ESİR ALMIŞ"

Olayın ortaya çıkmasının ardından çok sayıda kullanıcı duruma tepki gösterdi. Vatandaşlar, "Yazıklar olsun", "Çürümüşlük toplumu esir almış", "İnsanları aldatan bizden değildir", "Bunlar yüzünden pazardan alışveriş yapmayı bıraktım" gibi sert yorumlar yaparken, denetim eksikliği de eleştirildi.

Çürümüşlük toplumu esir almış! Pazarcının karpuz hilesi böyle kayda alındı
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Son Dakika 3.Sayfa Çürümüşlük toplumu esir almış! Pazarcının karpuz hilesi böyle kayda alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Kızgın:
    yazıklar olsun size 139 1 Yanıtla
  • Mustafa Bulut:
    Neyimiz dürüst ve düzgün ki Her şey Hile dolandırıcılık almış başını gitmiş yazıklar olsun 124 0 Yanıtla
  • null:
    Hasan yapar yaparsa Hans yapmaz. 107 4 Yanıtla
  • Yuksel Kalinci:
    Hans yaparsa daha farklı şeyler yapar…. Sadece pancar boyasıyla kalmaz! 23 40 Yanıtla
  • Ers Çky:
    günaydın efendim günaydın devletimiz sağ olsun varolsun birşey olmaz devam 22 31 Yanıtla
  • OSMANLI TORUNU:
    Ahlak olmadıgından enflasyonda birinciyiz Baştan tutun sonuncu adama kadar 34 1 Yanıtla
  • Murat Avci:
    bence pazarlar kapansın, yerine belediye satış noktası açılsın.. 32 0 Yanıtla
  • Bir rüya null:
    yatacak yeriniz yok ey pazarcilar... 26 0 Yanıtla
  • mustafa aykanat:
    Ömür boyu ticaretten birkaçını men edersin,malına mülküne devlet el koyar sorunda basitçe çözülür. 23 1 Yanıtla
  • omeryuksek69:
    Şeytan bile bu insanlarla baş edememiş gerisini hak getire 17 0 Yanıtla
  • Burhan Kıraç:
    Sayın yetkililer bu sahsı sadece ifadesını alıp bırkacaklarmı Yoksa 10 yıldan başlayacak sekılde hapısdemı tutacak lar bakacagız..... 7 0 Yanıtla
  • Sessiz Adam:
    Coğrafya bilgileri alalım 6 0 Yanıtla
  • Gencay Ozcetin:
    hükumet adil olduğu kadar adil olur millet ancak. 4 0 Yanıtla
  • TC Umut Şentürk:
    Xabıta nerde he he evet geziyor sabah belli bir saat koyun etiketi oazarcı vır vır vır cevap veriyor koyunca kacıyor millet diye yuruyor gidiyor aynı tas devam.tuzla boyle.heryer aynı adam polisi takmıyor zabıtayımı takacak.adalet bahkanı goreve artık bu ulke niye boyle oldu 2 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Çürümüşlük toplumu esir almış! Pazarcının karpuz hilesi böyle kayda alındı - Son Dakika
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