Çürümüşlük toplumu esir almış! Pazarcının karpuz hilesi böyle kayda alındı

Bir pazar esnafının sattığı karpuzları daha kırmızı ve iştah açıcı göstermek için kırmızı pancar sürdüğü anlara ait görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

"ÇÜRÜMÜŞLÜK TOPLUMU ESİR ALMIŞ"

Olayın ortaya çıkmasının ardından çok sayıda kullanıcı duruma tepki gösterdi. Vatandaşlar, "Yazıklar olsun", "Çürümüşlük toplumu esir almış", "İnsanları aldatan bizden değildir", "Bunlar yüzünden pazardan alışveriş yapmayı bıraktım" gibi sert yorumlar yaparken, denetim eksikliği de eleştirildi.