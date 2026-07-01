Dalaman Cezaevi Firarisi Hırsızlıkta Yakalandı - Son Dakika
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Dalaman Cezaevi Firarisi Hırsızlıkta Yakalandı

Dalaman Cezaevi Firarisi Hırsızlıkta Yakalandı
01.07.2026 20:53
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Muğla'da kasadan 70 bin TL çalan firari, çalıntı motosikletle yakalandı; tutuklandı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, Menteşe ilçesindeki bir iş yeri kasasından 70 bin TL çalındı ve yine aynı gün meydana gelen 'Motosiklet hırsızlığı' meydana geldi.

Asayiş Şube ekiplerinin titiz çalışması sonucu meydana gelen iki olayın da şüphelisinin Dalaman Açık Cezaevinden firar eden M.C.Y isimli şahsın olduğu tespit edildi. Şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, Cumhuriyet Meydanı'nda park halinde çalıntı motosiklet üzerinde görülmesi üzerine şüpheli ve yanında bulunan A.K. isimli şahıs suç unsuru motosikletle birlikte yakalandı.

M.C.Y. isimli şahsın yapılan üst aramasında Dalaman ilçesinden çalıntı olduğu tespit edilen bir adet cep telefonu çıktı. Ayrıca yapılan sorgusunda hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay kesilmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

Yakalanan iki şahıs Emniyetteki işlemlerini ardından çıkarıldıkları adli makamlarca A.K. isimli şüpheli şahıs adli kontrolle serbest bırakılırken, M.C.Y. isimli şahıs ise tutuklandı. Ayrıca çalıntı motosiklet ve şüphelinin üzerinden çıkan cep telefonu sahiplerine teslim edildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Dalaman, Yaşam, Muğla, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Dalaman Cezaevi Firarisi Hırsızlıkta Yakalandı - Son Dakika

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