Daltonlar çetesine polis darbesi! 14 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Daltonlar çetesine polis darbesi! 14 şüpheli yakalandı

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İstanbul'un 7 ilçesinde Daltonlar Organize Suç Örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Baskınlarda toplam 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken çok sayıda silah ve balistik yelek ele geçirildi.

04.05.2024 08:38  Güncelleme: 08:48
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'un Kağıthane Esenyurt, Beylikdüzü, Başakşehir, Bahçelievler, Küçükçekmece ve Beşiktaş ilçelerinde düzenlenen "Mahzen-37" operasyonlarında elebaşılığını yurt dışı firarisi Beratcan Gökdemir'in yaptığı Daltonlar Organize Suç Örgütü üyesi 14 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

ÖRGÜT ÜYELERİ PEK ÇOK SUÇTAN ARANIYORDU

Polis ekipleri, ülke genelinde huzur ve güvenin sağlanması için suç örgütlerine yönelik operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda yapılan baskınlarda "Daltonlar" olarak bilinen organize suç örgütüne büyük bir darbe vuruldu. Polis operasyonuyla kıskıvrak yakalanan 14 şüphelinin kasten öldürmeye teşebbüs, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, iş yeri kurşunlama, kasten yaralama ve tehdit suçlarına karıştıkları tespit edildi.

"SOKAKLARDA BARINAMAYACAKLAR"

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada operasyonlara ilişkin detaylı bilgiler paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Halkımızın desteği ve duasıyla organize suç örgütlerinin kökünü kazıyacağız. Sokaklarımızda barınamayacaklar. Hepsini tek tek yakalayıp, adalete teslim edeceğiz. Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin Duası Sizinle" ifadeleriyle emniyet mensuplarına teşekkür etti.

SUÇ ÖRGÜTÜNÜN YAPTIKLARI SAYMAKLA BİTMEDİ

İstanbul'un farklı ilçelerinde çok sayıda eylem gerçekleştiren örgütün suç dosyası da bir hayli kabarık çıktı.

  • Esenyurt İlçesinde 31.03.2024-05.04.2024 tarihleri arasında M.O.S, B.T. ve C.T. isimli 3 ayrı işyerinin kurşunlanması
  • Beylikdüzü İlçesinde 31.03.2024 tarihinde E.B.G.R. isimli işyerinin kurşunlanması
  • Başakşehir İlçesinde 02.04.2024 tarihinde B.S. isimli işyerine El Bombası atılması ve 14.04.2024 tarihinde işyerinin kurşunlanması
  • Bahçelievler İlçesinde 04.04.2024tarihinde P. ve C.C. isimli işyerlerinin, 16.04.2024 ve 19.04.2024 tarihilerinde S.G.L. ve İ.P isimli işyerlerinin kurşunlanması
  • Küçükçekmece İlçesinde 22.04.2024 tarihinde 80. Yıl Parkında kurşunlama eylemi
  • Bakırköy İlçesinde 16.04.2024 ve 25.04.2024 tarihlerinde G.B. isimli kuyumcunun kurşunlanması
  • Esenyurt ve Avcılar İlçelerinde 08.04.2024 ile 13.04.2024 tarihlerinde meydana gelen 4 adet ikamet ve iş yeri kurşunlama
  • Beşiktaş İlçesinde 05.04.2024 ile 11.04.2024 tarihlerinde 2 ayrı Kasten Öldürmeye Teşebbüs
  • Esenyurt İlçesinde 12.04.2024 tarihinde Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma

BASKINLARDA ELE GEÇİRİLENLER

Operasyonlar sonucunda ise

  • 1adet AK-47 uzun namlulu tüfek
  • 3 adet tam otomatik tabanca
  • 2 adet çalıntı motosiklet
  • Çok sayıda balistik yelek ve kar maskesi ele geçirildi.
Daltonlar çetesine polis darbesi! 14 şüpheli yakalandı

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Son Dakika 3.Sayfa Daltonlar çetesine polis darbesi! 14 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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