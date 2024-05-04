İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'un Kağıthane Esenyurt, Beylikdüzü, Başakşehir, Bahçelievler, Küçükçekmece ve Beşiktaş ilçelerinde düzenlenen "Mahzen-37" operasyonlarında elebaşılığını yurt dışı firarisi Beratcan Gökdemir'in yaptığı Daltonlar Organize Suç Örgütü üyesi 14 şüphelinin yakalandığını duyurdu.
Polis ekipleri, ülke genelinde huzur ve güvenin sağlanması için suç örgütlerine yönelik operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda yapılan baskınlarda "Daltonlar" olarak bilinen organize suç örgütüne büyük bir darbe vuruldu. Polis operasyonuyla kıskıvrak yakalanan 14 şüphelinin kasten öldürmeye teşebbüs, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, iş yeri kurşunlama, kasten yaralama ve tehdit suçlarına karıştıkları tespit edildi.
Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada operasyonlara ilişkin detaylı bilgiler paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Halkımızın desteği ve duasıyla organize suç örgütlerinin kökünü kazıyacağız. Sokaklarımızda barınamayacaklar. Hepsini tek tek yakalayıp, adalete teslim edeceğiz. Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin Duası Sizinle" ifadeleriyle emniyet mensuplarına teşekkür etti.
İstanbul'un farklı ilçelerinde çok sayıda eylem gerçekleştiren örgütün suç dosyası da bir hayli kabarık çıktı.
Operasyonlar sonucunda ise
Son Dakika › 3.Sayfa › Daltonlar çetesine polis darbesi! 14 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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