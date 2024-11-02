Damadını öldürüp intihar etti! Korkunç olayın görüntüleri ortaya çıktı

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Olay, cuma günü saat 11.00 sıralarında Bayrampaşa Mega Center'da meydana geldi. İddiaya göre, Arbin Timur (32) ile eşi M.T., Timur'un çalışmaması nedeniyle boşanma aşamasındaydı.

Kuruyemiş dükkanı olan M.T.'nin babası Ekrem Girgin (50) damadını kendi iş yerine alarak birlikte çalışmaya başladı. Bir süre sonra Girgin ile damadı Timur arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Girgin, Arbin Timur'u silahla öldürdükten sonra intihar etti.

OLAY ANI KAMERADA

Ekol TV, korkunç olayın kamera görüntülerini paylaştı. Görüntülerde Ekrem Girgin, kendisine ait iş yerinde kızının boşanma aşamasındaki damadı Arbin Timur'a 2 el ateş ediyor. Girgin yakın mesafeden 2 kez daha tetiğe basıyor ancak silah tutukluk yapıyor. Ekrem Girgin aynı silahla hayatına son veriyor.