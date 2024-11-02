Damadını öldürüp intihar etti! Korkunç olayın görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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Damadını öldürüp intihar etti! Korkunç olayın görüntüleri ortaya çıktı

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Bayrampaşa'da yaşanan olayda Ekrem Girgin, kızının boşanma aşamasındaki damadı Arbin Timur'u silahla ateş ederek öldürdükten sonra intihar etti. Kan donduran olayın kamera görüntüleri ortaya çıktı.

02.11.2024 08:41
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Olay, cuma günü saat 11.00 sıralarında Bayrampaşa Mega Center'da meydana geldi. İddiaya göre, Arbin Timur (32) ile eşi M.T., Timur'un çalışmaması nedeniyle boşanma aşamasındaydı.

Kuruyemiş dükkanı olan M.T.'nin babası Ekrem Girgin (50) damadını kendi iş yerine alarak birlikte çalışmaya başladı. Bir süre sonra Girgin ile damadı Timur arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Girgin, Arbin Timur'u silahla öldürdükten sonra intihar etti.

Damadını öldürüp intihar etti! Korkunç olayın kamera görüntüleri ortaya çıktı

OLAY ANI KAMERADA

Ekol TV, korkunç olayın kamera görüntülerini paylaştı. Görüntülerde Ekrem Girgin, kendisine ait iş yerinde kızının boşanma aşamasındaki damadı Arbin Timur'a 2 el ateş ediyor. Girgin yakın mesafeden 2 kez daha tetiğe basıyor ancak silah tutukluk yapıyor. Ekrem Girgin aynı silahla hayatına son veriyor.

Damadını öldürüp intihar etti! Korkunç olayın görüntüleri ortaya çıktı

Bayrampaşa, Cinayet, 3-sayfa, Gündem, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Damadını öldürüp intihar etti! Korkunç olayın görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • murat akat:
    Bir yuvayı dişi kuş yapar derler ya yalan.. Dişi kuş bozar. Yapıcı olsa şu kadınlar bazı konularda ciayete kadar konu gitmez. 65 22 Yanıtla
  • Hasan null:
    Bıdı bıdı edip sidik yarışı sonu iki tane baba gitti. 64 2 Yanıtla
  • ERŞAN KUNERİ:
    vay oç... 8 20 Yanıtla
  • Emin çetiner:
    Boşanma aşamasındasın ne gidiyorsun konuşmaya bana mal mülk para vercek diyemi konuşmaya gidiyorsun boşanmayayım diye,konuşacaksanda karınla konuşsaydın 21 2 Yanıtla
  • Murat:
    Kimseye dayılık yapmayın.!!! Kimseyi küçümsemeyin elin adamı gelir işte böyle a.... koyar.!!! 14 8 Yanıtla
  • Murat Çil:
    bir anlık sinir bir ömür ya karılık yaptırır yada ömrünü bitirir. Allâh rahmet eylesin olmuyorsa ayrılacaksınız arkadaşlar adama kadın kadına adam çok dünyada bir tek sizler kalmadınız, çocuklarınızı ailenizi düşünün 20 1 Yanıtla
  • Turk:
    Kim bilir neler konuşuldu yaşandı boşuna çekip vurmamış son haddeye getirmiştir adamı adam 50 yaşında boşa vurmamış bence 6 6 Yanıtla
  • Eren:
    Eee kızın ne olacak şimdi malını mülkünü başkasıyla yer bitirir 7 3 Yanıtla
  • Murat Itibar:
    kendi hayatınıda bitirdin ötekinide yazık Rabbim şaırtmasın inşallah cümlesini 9 0 Yanıtla
  • Isa Ataman:
    sorun çözüldü mü 5 0 Yanıtla
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