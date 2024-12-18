Çin'in Jilin eyaletinde gerçekleşen bir düğünde sahnenin ortasında gelerek geline bir sürpriz yapmak istediğini ifade eden damat, dev ekranda ihanete uğradığı anların görüntülerini yayınladı.
Görüntüler tüm salondakileri şaşkına uğratırken gelinin ailesi ayağa kalktı ve videonun oynatılmaya devam etmesini engellemeye çalıştı. Ancak damadın daha öncesinde ayarladığı arkadaşları tarafından engellendi. Neye uğradığını şaşıran gelin ise sahnenin ortasına çökerek ağlamaya başladı.
İşte o anlara ilişkin kareler;
Son Dakika › 3.Sayfa › Damat, gelinin ihanetini dev ekranda tüm misafirlere izletti - Son Dakika
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