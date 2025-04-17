Damat-kayınvalide yasak aşkında yeni skandal! Mahkeme koridorlarında bunu yapmışlar - Son Dakika
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Damat-kayınvalide yasak aşkında yeni skandal! Mahkeme koridorlarında bunu yapmışlar

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Türkiye'nin gündemine oturan damat ve kayınvalide arasındaki yasak aşk skandalı yeni bir boyut kazandı. 21 yaşındaki Cuma ile ilişki yaşayan 47 yaşındaki kayınvalidenin hamile olduğu ortaya çıkmıştı. Kayınvalide ve damat, nitelikli tehditten tutuklanırken Güldane ve Cuma'nın emniyette ve savcılıkta işlemleri devam ederken el ele beklediği belirtildi.

17.04.2025 11:23
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Damat ve kayınvalide arasında yaşanan yasak aşk Türkiye'nin gündemindeki yerini koruyor. Engelli raporu bulunan Dilek Şahin, eşi ve annesinin birlikte kaçtığı iddiasıyla Esra Erol'a başvurdu. 21 yaşındaki Cuma'nın, 47 yaşındaki kayınvalidesiyle yasak ilişki yaşadığı ve kadının bu ilişkiden hamile kaldığı ortaya çıktı.

NİŞANLANDIKTAN SONRA KAYINVALİDESİ İLE SAMİMİYETİ İLERLETTİ

21 yaşındaki Cuma Doğan, engelli raporu bulunan Dilek Şahin ile nişanlandıktan sonra kayınvalidesi Güldane Şahin'in evine sık gitmeye başladığı ve samimiyeti ilerlettiği belirtildi.

Damat-kayınvalide yasak aşkında yeni skandal! Mahkeme koridorlarında bunu yapmışlar

TALİHSİZ KIZI ÖLÜMLE TEHDİT ETMİŞLER

Programa katılan Dilek, nişanlısı Cuma ile kayınvalidesi Güldane'yi birlikte gördüğünü, ancak bu durumu babasına anlatması halinde hayatıyla tehdit edildiğini açıkladı. Engelli raporu da bulunan talihsiz genç kız, babası Turan Şahin ile birlikte çıktığı programda annesi Güldane Şahin'in nişanlısı Cuma Şahin'i kaçırdığı söyledi. Programda ayrıca Güldane'nin Cuma'dan 3 aylık hamile olduğu da öğrenildi.

TUTUKLANDILAR

Esra Erol'da programının dünkü bölümünde, tepkilerin odağındaki damat ve kayınvalide canlı yayında gözaltına alındı. Cuma Doğan ve birlikte olduğu kayınvalidesi Güldane Şahin'in hakkında "kasten yaralama ve tehdit" suçlarından işlem yapıldığı öğrenildi. Öte yandan Cuma Doğan'ın asker firarisi olduğu da ortaya çıktı. Mahkemeye çıkarılan iki isim, nitelikli tehdit suçundan tutuklandı.

Damat-kayınvalide yasak aşkında yeni skandal! Mahkeme koridorlarında bunu yapmışlar

PİŞKİN YANITI ÇILDIRTTI

Doğan'ın asker kaçağı olduğu da ortaya çıktı. Doğan adliye çıkışında gazetecilerin 'Pişman mısınız?' sorusuna 'Yok' diye yanıt verdi.

Damat-kayınvalide yasak aşkında yeni skandal! Mahkeme koridorlarında bunu yapmışlar

MAHKEME KORİDORUNDA EL ELE BEKLEMİŞLER

Esra Erol dünkü yayında kayınvalide ve damadın mahkemedeki hallerinden bahsetti. Kendisine gelen bilgileri aktaran Erol, Güldane ve Cuma'nın emniyette ve savcılıkta işlemleri devam ederken el ele beklediği detayını paylaştı. Sosyal medyada 'Yok artık bunu da mı yapmışlar' yorumları geldi.

Damat-kayınvalide yasak aşkında yeni skandal! Mahkeme koridorlarında bunu yapmışlar
Damat-kayınvalide yasak aşkında yeni skandal! Mahkeme koridorlarında bunu yapmışlar
Damat-kayınvalide yasak aşkında yeni skandal! Mahkeme koridorlarında bunu yapmışlar
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3-sayfa, Türkiye, Güncel, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Damat-kayınvalide yasak aşkında yeni skandal! Mahkeme koridorlarında bunu yapmışlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Erol Yurt:
    Dindar nesil yetiştiriyoruz derken ahlak çöktü 136 42 Yanıtla
  • Ra71mo19:
    memleketin çivisi çıktı bu insanlık kıyamete doğru koşuyor 117 5 Yanıtla
  • Bahattin Karakaş:
    Bu gereksiz aile yıkımı programları yayından derhal kaldırılmalıdır reyting uğruna insanların ahlakı basite alınmaktadır. 87 9 Yanıtla
  • TC Umut Şentürk:
    O programları kapatamıyorlar. 59 7 Yanıtla
  • Kamil Toygar :
    reis bu yılı boşuna aile yılı ilan etmedi 25 yılda yok ettikleri toplumsal ahlaksal çöküşün meyveleriyle kurduğu yeni aile düzeninden örneklerden sadece biri Tv ekranlarına yansıdığı için gördük daha neler neler var 52 10 Yanıtla
  • Ismail keskin:
    ya arkadaş bu olaylar ilk defami yasaniyor çok ünlü malum birisi gaynanasiyla evlendi kimseden çıt çıkmadı bunda niye kasiyorsunuz zengin yapinca modernlik fakir yapınca gericilik yobazlık ahlak dışı peki zengin yaparken ahlaksızlık olmuyormu 37 7 Yanıtla
  • Remzi Ozdemir:
    Şimdi herkesin kafası karıştı Böyle programları derhal kapatın Rütük Aile bakanlığı ne iş yapar Sadece çay kahve içmeyin bir bakın ülkeye neler oluyor 27 2 Yanıtla
  • Suzi:
    Yeni akp Türkiyesi dinci ve inançlı gözüküp her naneyi yemek... 6 8 Yanıtla
  • Gazi Uslu:
    allah ın sevgili kulları olmasa başımıza kaya yagacak bu nasıl bir dünya oldu böyle kimin eli kimin cebinde 9 0 Yanıtla
  • Mehmet Cosar:
    Bunlar hep trump yuzunden aha baskan secildi ahlaksizlik diz boyu kahrolsun rusya 1 1 Yanıtla
  • Zafer El:
    bütün igrenclikleri bulmayı nasıl pasariyo bu hanımefendi anlayamıyoruz 0 0 Yanıtla
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