Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 22.09'da kaydedilen sarsıntı yerin 7.03 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Öte yandan deprem, Datça'ya 224 kilometre mesafede oluştu.
Son Dakika › 3.Sayfa › Datça açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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