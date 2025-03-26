Yeraltı dünyasına bir darbe daha! 'Dayı' yakalandı - Son Dakika
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Yeraltı dünyasına bir darbe daha! 'Dayı' yakalandı

Yeraltı dünyasına bir darbe daha! \'Dayı\' yakalandı

''Daltonlar'' çetesinin kilit isimlerinden ''Dayı'' lakaplı Fatih Uzunyayla, Yunanistan'da yakalandı. Evinde yakalanan Uzunyayla, suç örgütü yöneticisi olmak, uyuşturucu, silah kaçakçılığı, oto hırsızlığı, cinayet suçlarından kırmızı bülten çıkarılmıştı.

26.03.2025 09:18
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"Daltonlar" suç örgütü yöneticisi Ahmet Mustafa Timo'nun Milli İstihbarat Teşkilatı ve İstanbul Emniyeti'nin ortak operasyonuyla Irak'ta yakalanıp Türkiye'ye getirilmesinin ardından çeteye bir darbe daha vuruldu.

Kırmızı bültenle aranan Daltonlar organize suç örgütünün yöneticilerinden "Dayı" lakaplı Fatih Uzunyayla, Yunanistan'da yakalandı. Uzunyayla, 2021 yılında Eyüpsultan'da bir kafeye yapılan ve iki kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının azmettiricisi olarak yargılanmıştı. Müebbet hapis ve 39 yıl hapis cezası alan Uzunyayla için, suç örgütü yöneticisi olmak, uyuşturucu, silah kaçakçılığı, oto hırsızlığı, cinayet suçlarından kırmızı bültenle yakalama kararı çıkartılmıştı.

BALKONDA YAKALANDI

Sabah gazetesinin haberine göre Uzunyayla, önceki gün Yunanistan'ın Selanik kentinde yaşadığı evin balkonunda polisin düzenlediği baskınla yakalandı. Uzunyayla'nın Selanik'te iki hafta önce 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin ağır yaralandığı silahlı saldırıyla da bağlantısı olduğu belirtildi.

AHMET MUSTAFA TİMO DA YAKALANMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde "Daltonlar" suç örgütü yöneticisi Ahmet Mustafa Timo, Milli İstihbarat Teşkilatı ve İstanbul Emniyeti'nin ortak operasyonuyla Irak'ta yakalanıp Türkiye'ye getirilmişti. Çete, Timo'nun Irak'ta yakalanmasına misilleme olarak Irak Başkonsolosluğu'na uzun namlulu silahla saldırı düzenlemişti. Saldırıyı gerçekleştiren iki şüpheli yakalanmıştı.

Yunanistan, Güvenlik, Cinayet, 3-sayfa, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yeraltı dünyasına bir darbe daha! 'Dayı' yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Serkan Yalçın:
    sahte mafyacilar nedense çukur ve sıfır bir dizisinden sonra turediler 36 1 Yanıtla
  • Saner Doğru:
    kaç tane yöneticisi var bu daltonların her hafta bi tanesi yakalanıyo 21 0 Yanıtla
  • BURAK HANZADE:
    yer üstündeki fravun gitmediği sürece yer altıda durulmaz 6 2 Yanıtla
  • aragorn:
    soldaki resim bmv sağdaki Anadol amk bu kadar özenti bunlar 5 1 Yanıtla
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