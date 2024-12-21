İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Molla Hüsrev Mahallesinde bir şüphelinin cadde üzerinde araç park eden kişilerden otopark ücreti istediğini belirledi. Ekipler, "değnekçi" diye tabir edilen ve korsan otoparkçılık yapan M.Ç'yi iş üstündeyken suçüstü yakaladı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Değnekçilik yapan şahıs, sivil polisler tarafından suçüstü yakalandı - Son Dakika
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