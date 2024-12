Değnekçilik yapan şahıs, sivil polisler tarafından suçüstü yakalandı

Anti Trol:

Kadir Has üniversitesi önünde kafelerin önünde 2 kişi her akşam ve hafta sonları park edenlerden para alıyorlar. ispark yeri değil ana Cadde resmi görevli olduklarını gösteren bir emare yok. Onları gören, şikayet eden ve kontrol edenler de yok bence. Çünkü her aksam ordalar..