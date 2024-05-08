Kaş'ta köpek yüzünden çıkan tartışmada komşu aracıyla sürüklendi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kaş'ta köpek yüzünden çıkan tartışmada komşu aracıyla sürüklendi

Geniş Video İzle

Antalya'nın Kaş ilçesinde, Çavdır mahallesinde iki komşu arasında köpek yüzünden çıkan tartışma sonucunda Şaban T., Orhan S.'yi ip ile aracına bağlayarak metrelerce sürükledi. Jandarma ekipleri olay yerine gelerek Ş. T.'yi gözaltına aldı. Yaralanan Orhan S. ise hastanede tedavi altına alındı. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüye tepkiler çığ gibi büyüdü.

08.05.2024 11:45  Güncelleme: 11:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Kaş ilçesinde kan donduran olayda, Çavdır mahallesinde 2 komşu arasında köpek yüzünden tartışma çıktı. Tartışma sonrası Şaban T., Orhan S.'yi ip ile aracına bağlayarak metrelerce sürükledi.

SIRTINDAN VE BACAĞINDAN YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri Ş. T.'yi gözaltına alındı. Sırtından ve bacağından yararlanan Orhan S. ise hastanede tedavi altına alındı.

"GÜNDEN GÜNE VAHŞİLEŞİYORUZ"

Kısa sürede sosyal medyada gündem olan görüntüyle ilgili "Nasıl bir kin, nasıl bir nefret?", "Hayvanlara yapıldığın da ceza vermezsen sıra insanlara gelir", "Tövbe tövbe millet yoldançıktı", "Vicdansızlık bu aynısını yaşaman dileğiyle", "Günden güne vahşileşiyoruz" şeklinde yorumlar yapıldı.

Jandarma, Türkiye, Antalya, Kavga, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kaş'ta köpek yüzünden çıkan tartışmada komşu aracıyla sürüklendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:45 Kaş’ta köpek yüzünden çıkan tartışmada komşu aracıyla sürüklendi Kaş'ta köpek yüzünden çıkan tartışmada komşu aracıyla sürüklendi
11:04 İlk kez kürsüye çıkan İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, Anayasa tartışmalarına kapıyı kapattı İlk kez kürsüye çıkan İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, Anayasa tartışmalarına kapıyı kapattı
10:56 Öğretmenler okul müdürünün öldürülmesi sonrası harekete geçti Yarın ilk derse girmeyecekler Öğretmenler okul müdürünün öldürülmesi sonrası harekete geçti! Yarın ilk derse girmeyecekler
10:40 İlaç şirketi AstraZeneca koronavirüs aşılarını dünya çapında geri çekme kararı aldı İlaç şirketi AstraZeneca koronavirüs aşılarını dünya çapında geri çekme kararı aldı
09:48 İstanbul’da faciadan dönüldü İniş takımı açılmayan uçak gövde üzerine iniş yaptı İstanbul'da faciadan dönüldü! İniş takımı açılmayan uçak gövde üzerine iniş yaptı
11:42 Mark Ruffalo, Gazze’deki çocuklar için yardım çağrısında bulundu Mark Ruffalo, Gazze'deki çocuklar için yardım çağrısında bulundu
11:09 Ankara’da kadınlara özel pavyon videosu sosyal medyada büyük ilgili gördü Ankara'da kadınlara özel pavyon videosu sosyal medyada büyük ilgili gördü
11:02 Sezonu kapattı Galatasaray maçı öncesi Sofiane Feghouli’ye 5 maç ceza Sezonu kapattı! Galatasaray maçı öncesi Sofiane Feghouli'ye 5 maç ceza
10:57 Altının Gram Fiyatı 2.400 Lira Seviyesinde İşlem Görüyor Altının Gram Fiyatı 2.400 Lira Seviyesinde İşlem Görüyor
10:50 Para piyasalarında son durum DolarTL 32,30 seviyesinden işlem görüyor Para piyasalarında son durum! Dolar/TL 32,30 seviyesinden işlem görüyor
10:40 Trump’la ilişkiye giren cinsel içerikli film yıldızı, her şeyi bir bir anlattı Trump'la ilişkiye giren cinsel içerikli film yıldızı, her şeyi bir bir anlattı
10:38 Kim Jong Un’u yıkan ölüm Kuzey Kore propaganda ustasını kaybetti Kim Jong Un'u yıkan ölüm! Kuzey Kore propaganda ustasını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2024 12:02:00. #1.11#
SON DAKİKA: Kaş'ta köpek yüzünden çıkan tartışmada komşu aracıyla sürüklendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement