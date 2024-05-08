Antalya'nın Kaş ilçesinde kan donduran olayda, Çavdır mahallesinde 2 komşu arasında köpek yüzünden tartışma çıktı. Tartışma sonrası Şaban T., Orhan S.'yi ip ile aracına bağlayarak metrelerce sürükledi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri Ş. T.'yi gözaltına alındı. Sırtından ve bacağından yararlanan Orhan S. ise hastanede tedavi altına alındı.
Kısa sürede sosyal medyada gündem olan görüntüyle ilgili "Nasıl bir kin, nasıl bir nefret?", "Hayvanlara yapıldığın da ceza vermezsen sıra insanlara gelir", "Tövbe tövbe millet yoldançıktı", "Vicdansızlık bu aynısını yaşaman dileğiyle", "Günden güne vahşileşiyoruz" şeklinde yorumlar yapıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Kaş'ta köpek yüzünden çıkan tartışmada komşu aracıyla sürüklendi - Son Dakika
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