Dehşete düşüren görüntü Türkiye\'den: Önce çarptı, ardından üzerinden geçmeye çalıştı

Muğla'nın Fethiye ilçesi Foça Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmeye çalışan İngiltere vatandaşı Lisa Jane Di Palma (61), alkollü bir sürücünün çarpması sonucu yere savruldu. Kazanın ardından çevredekilerin yardıma koştuğu Palma, büyük bir tehlike atlattı.

Kazayı gerçekleştiren 52 yaşındaki Ö.K., iddiaya göre olay yerinden kaçmak istedi. Ancak yerde yatan kadının üzerinden geçmeye çalıştığı sırada çevredeki vatandaşlar araya girerek otomobili durdurdu. Olay yerine gelen polis ekipleri sürücüyü gözaltına aldı.

KADININ ÜZERİNDEN GEÇMEYE ÇALIŞTI

Görgü tanıklarının aktardığına göre, çarpmanın ardından panik yapan sürücü Ö.K., manevra yaparak Palma'nın üzerinden geçmeye çalıştı. Çevrede bulunan vatandaşlar hem araca hem de sürücüye müdahale ederek Lisa Jane Di Palma'yı ezilmekten son anda kurtardı.

HASTANEYE KALDIRILDI, SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadını ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Palma'nın tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Alkollü olduğu iddia edilen sürücü Ö.K. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Yaşananlar, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kazanın ardından vatandaşların hızla yardıma koştuğu, sürücünün kaçmaya çalıştığı ve çevredekilerin müdahalesi yer aldı.