DEM Parti, Batman\'da polislere yapılan saldırıyı skandal sözlerle paylaştı

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İçişleri Bakanlığı'nın kararıyla Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük ve Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan görevden uzaklaştırıldı. Kararın ardından Mardin ve Batman'da izinsiz gösteriler düzenlendi. Polise taş atan gruplara müdahale edildi. Gözaltına alınanlar oldu.

DEM PARTİ'DEN SKANDAL PAYLAŞIM

Batman'da başlayan gösteriler bu akşam da devam etti. PKK sempatizanları kentin birçok noktasında ortalığı savaş alanına çevirdi. Polis araçlarına molotoflu saldırılar düzenleyen terör sempatizanları çöp konteynerlerini devirerek yolları kapattı. DEM Parti Gençlik Örgütü, sosyal medya hesabından polislere yapılan saldırı görüntülerini, "Direnişin rengi gecenin karanlığını aydınlatıyor. Belediyeler irademize teslim edilene kadar alanlardayız" notuyla paylaştı.

BATMAN VALİLİĞİ: 6 POLİS YARALANDI

Batman Valiliği, belediye binası önünde bekleyen gruptan bazı kişilerin taşlı ve fiziki saldırıları sonucu 6 polisin yaralandığını bildirdi. Valilikten yapılan açıklamada, "Kararın ardından protesto ve gösteri yürüyüşlerine ilişkin olarak Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 67 kişi gözaltına alındı" bilgisi verildi. Söz konusu olaylarda, görevli kolluk personeli ve ekip araçlarına yönelik de taşlı ve fiziki saldırılarda bulunulduğu belirtilen açıklamada, "6 polisimiz yaralanmış olup, 1 belediye otobüsü, 1 ekip aracı ve 2 TOMA zarar görmüştür. Konuya ilişkin Cumhuriyet Savcılığınca adli soruşturma devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.

5 BELEDİYE PERSONELİ HAKKINDA SORUŞTURMA

Batman Belediyesinden yapılan açıklamada da dün anahtarlarını aldıkları belediyeye ait 5 toplu taşıma aracını belediye binası önüne park eden, araçlarda maddi hasara neden olan ve trafik güvenliğini tehlikeye attıkları tespit edilen belediyede görevli Y.Ç, R.B, İ.K, M.E. ve R.S. hakkında soruşturma başlatıldığı kaydedildi.