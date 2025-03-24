Demans hastası anne 24 köpek tarafından öldürüldü, kızı tutuklandı - Son Dakika
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Demans hastası anne 24 köpek tarafından öldürüldü, kızı tutuklandı

Demans hastası anne 24 köpek tarafından öldürüldü, kızı tutuklandı

Amerika'nın Pueblo kentinde 76 yaşındaki demans hastası LaVonne Hoff, evde serbest dolaşan 24 köpek tarafından saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından LaVonne'un kızı Jessica Hoff, risk altındaki bir yetişkinin ölümüne neden olan cezai ihmal ve 54 ayrı hayvana karşı ağırlaştırılmış zulüm suçlamalarıyla tutuklandı.

24.03.2025 14:47
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Amerika'nın Pueblo kentinde trajik bir olay yaşandı. 76 yaşındaki demans hastası LaVonne Hoff, evinde serbest dolaşan köpekler tarafından saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti.

Polis yetkilileri, Şubat ayında LaVonne'un kızı Jessica ile birlikte yaşadığı evde cesedini buldu. Yapılan incelemede, Jessica'nın bazı işlerini halletmek için dışarı çıktığı sırada, sürekli bakıma muhtaç olan annesini 24 köpekle yalnız bıraktığı tespit edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, evin içinde serbest dolaşan çok sayıda köpek buldu. Yetkililer, saldırının gerçekleştiği evde toplam 24 köpek olduğunu açıkladı. Ayrıca, Jessica'nın sahip olduğu ikinci bir evde 30 köpek daha bulundu. Polise göre, köpeklerin bir kısmı kötü sağlık koşullarında yaşıyordu.

Soruşturma kapsamında 47 yaşındaki Jessica Hoff tutuklandı. Jessica, risk altındaki bir yetişkinin ölümüne neden olan cezai ihmal suçlamasıyla karşı karşıya. Ayrıca 54 ayrı hayvana karşı ağırlaştırılmış zulüm suçundan da yargılanacak. Jessica'nın 27 Mart'ta mahkemeye çıkması bekleniyor.

Bu olay, son dönemde Amerika'da yaşanan köpek saldırıları zincirinin son halkası oldu. Geçtiğimiz Ağustos ayında Kaliforniya'da Davina Corbin adlı kadın, doğa yürüyüşü sırasında 25 Büyük Dane cinsi köpeğin saldırısına uğrayarak hayatını kaybetmişti. Aralık ayında ise San Diego'da bir adam, kendi sahip olduğu üç XL bully cinsi köpeği tarafından parçalanarak öldürülmüştü.

İngiltere'de Şubat 2024'ten bu yana, özel izin belgesi olmadan XL bully cinsi köpek beslemek yasaklandı. Bu tür tehlikeli köpeklerin sahipliği konusunda ABD'de de daha sıkı düzenlemeler talep ediliyor.

Demans hastası anne 24 köpek tarafından öldürüldü, kızı tutuklandı
Demans hastası anne 24 köpek tarafından öldürüldü, kızı tutuklandı
Demans hastası anne 24 köpek tarafından öldürüldü, kızı tutuklandı

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Son Dakika 3.Sayfa Demans hastası anne 24 köpek tarafından öldürüldü, kızı tutuklandı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Cemil Moroglu:
    itetaparlar buyurun size haber gelmis. 11 3 Yanıtla
  • Tolga Akdemir:
    İttapar'lar şimdi kadını suçlar 9 2 Yanıtla
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