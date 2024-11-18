Demet Akalın, Bakan Tekin ile ilgili paylaşımını sildi - Son Dakika
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Demet Akalın, Bakan Tekin ile ilgili paylaşımını sildi

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Demet Akalın, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in ''laiklik'' ile ilgili sözlerine sosyal medya hesabından tepki göstererek, ''İstifa etmenizi dört gözle bekliyorum'' ifadelerini kullanmıştı. Akalın'ın bir süre sonra paylaşımını silmesi dikkat çekti.

18.11.2024 09:00
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Şarkıcı Demet Akalın, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in, "laiklik" ile ilgili sözlerine tepki gösterdi. Bakan Tekin'in, "Sizin laiklikten anladığınız, camilerin kapısına kilit vurmak, camileri ahıra çevirmek, vatandaşın Kur'an-ı Kerim öğrenmesini yasaklamak. Sizin laiklikten anladığınız şeyle benim anladığım aynı değil." ifadelerinin ardından ünlü şarkıcıdan istifa çıkışı geldi.

"İSTİFA ETMENİZİ DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM"

Akalın, Tekin'in konuşmasını alıntıladığı sosyal medya paylaşımında, "Korkunç! Gerçekten inanılır gibi değil! İstifa etmenizi dört gözle bekliyorum!" ifadelerini kullandı. Akalın'ın paylaşımı kısa sürede 1 milyonun üzerinde görüntüleme aldı.

Demet Akalın, Bakan Tekin ile ilgili paylaşımını sildi

PAYLAŞIMINI SİLDİ, TEPKİ YAĞDI

Demet Akalın, tepki paylaşımını bir süre sildi. Akalın'ın bu hareketi takipçilerinin tepkisini çekerken, "Neden sildiniz?" yorumları yağdı. Ünlü şarkıcıdan ise henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Demet Akalın, Bakan Tekin ile ilgili paylaşımını sildi

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Son Dakika 3.Sayfa Demet Akalın, Bakan Tekin ile ilgili paylaşımını sildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • rıdvan öztürk:
    Bakan Yekin haklı.. her ne kadar dini kendi emellerine alet edenler olduğu gibi Atatürk ü de kendi emellerine kullananlar olmuştur.. zaten ne cektiyse bu istismarcılardan çekti bu millet.. demet show pesinde.. ama yemedi tabi.. 15 5 Yanıtla
  • Osman Koca:
    yemedi demekki.ama seni fena yerler..söz uçar yazı kalır seni fena aforoz ederler valla:) 12 0 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Sosyal medyada destek görmeyince silmiştir dedikte ya herşeye maydanoz oluyor diye siyaset de bilirmiş diye herkes işine baksın devlete yön vermek kimsenin haddi değil 6 2 Yanıtla
  • Aykut Keskiner:
    Eveeeeet, hadi şimdi neşrin Topkapı başlasın kıvırmaya! 8 0 Yanıtla
  • Mehmet Ali Akçakaya:
    Omurgasızlar ..! 1 0 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    Şaşırmadım.çünkü aynı menzile gidiyorlardı.. dümenden halkın gözüne girerim diye yazdı bir şeyler telefon gelince sildi tabii.allah hepinizi bildiği gibi yapsın. 1 0 Yanıtla
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