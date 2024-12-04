Demet Akalın yüzde 60'lık kira artış oranını beğenmedi: Denizde bir damla gibi - Son Dakika
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Demet Akalın yüzde 60'lık kira artış oranını beğenmedi: Denizde bir damla gibi

Demet Akalın yüzde 60\'lık kira artış oranını beğenmedi: Denizde bir damla gibi

TÜİK tarafından açıklanan Kasım ayına ilişkin enflasyon verisiyle birlikte netlik kazanan yüzde 60,45'lik kira artış oranını beğenmeyen ünlü şarkıcı Demet Akalın, ''Evi sattım! Ama ev sahiplerinin sesi olmaya devam edeceğim'' dedi.

04.12.2024 00:55
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Kullandığı zayıflama iğnesiyle neredeyse ölümün eşiğinden döndüğünü açıklayan ünlü şarkıcı Demet Akalın, son günlerde ise kiracısıyla yaşadığı sorunlarla gündeme geldi.

5 bin TL kira ödeyen kiracısını bir türlü evinden çıkaramayan ve mahkeme sürecinde de amacına ulaşamayan Akalın, çareyi evini satmakta buldu.

Demet Akalın yüzde 60'lık kira artış oranını beğenmedi: Denizde bir damla gibi

"HERKES ARKAMDA DURDU"

52 yaşındaki şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kiracım evi boşaltmıyor ama pazartesi günü ev satılıyor. İlk aldığım evlerden biriydi, mankenlik yaparak almıştım... Mülkümü satmak zorunda kaldım. Öbür kiracım insaflıydı, kolaylıkla çıktı. Bu konuda linçleneceğim sandım ama herkes arkamda durdu, adeta ev sahiplerinin sözcüsü oldum" ifadelerini kullandı.

Demet Akalın yüzde 60'lık kira artış oranını beğenmedi: Denizde bir damla gibi

"EV SAHİPLERİNİN SESİ OLMAYA DEVAM EDECEĞİM"

Akalın son olarak ise Aralık ayı kira artış oranına tepki gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Kasım ayına ilişkin enflasyon verisiyle birlikte kira ve iş yerlerine uygulanacak tavan zam oranı da yüzde 60,45 olarak netlik kazandı.

Bu rakamı beğenmeyen ünlü şarkıcı, 'Evi sattım! Ama ev sahiplerinin sesi olmaya devam edeceğim! Bugün açıklanan Aralık kira artış oranı %60 denizde bir damla gibi.' dedi.

3-sayfa, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Demet Akalın yüzde 60'lık kira artış oranını beğenmedi: Denizde bir damla gibi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Çelikk:
    Az Konuş Senin Tuzun Kuru 10 2 Yanıtla
  • Hasan null:
    İnşaAllah kiraya muhtaç olursun ve kiracıların halini acı bir şekilde anlarsın. 5 1 Yanıtla
  • Hasan null:
    Zukkum ye 3 2 Yanıtla
  • M Ak:
    Sen kaç olsun istiyon abla söyle ona göre yapsınlar 5 0 Yanıtla
  • Yunuss Bayern:
    Kes sesini zengin kahpe canın chenneme 3 1 Yanıtla
  • Baris Zorlu:
    aşağılık insan otobana parayı verince çok diye yirtiniyordun 3 0 Yanıtla
  • Musfata Karakeçi:
    Boş yapma 1 1 Yanıtla
  • Savaşa faşizime ırkçılğa Hayır:
    Bu kadın akıl hastası 0 0 Yanıtla
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