Kayıp iş insanından haber yok! Serbest kalan gemi kaptanının ifadesi kafaları iyice karıştırdı

Teknesi parçalanmış halde bulunan iş insanı Halit Yukay'ı arama çalışmaları 3'üncü gününde sürerken, yük gemisi kaptanı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

HALİT YUKAY'I ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Marmara Adası açıklarında 4 Ağustos'ta teknesi parçalanmış halde bulunan iş adamı Halit Yukay'ı arama çalışması Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı 1 uçak, 1 helikopter, 2 dalış timi ile bugün de devam etti.

"YATA TANKER ÇARPMIŞ OLABİLİR" İDDİASI

Marmara Denizi'nde bindiği yat parçalanmış olarak bulunan Yukay'ın başına ne geldiği ile ilgili sosyal medyada da çeşitli iddialar ileri sürüldü. Olayın meydana geldiği noktanın denizdeki tanker trafiğinin aktif olduğu bir alan olduğunu ileri süren denizciler, yatın parçalanmasına ancak ağır tonajlı bir tankerin çarpmasının neden olabileceğini iddia etmişti.

GÖZALTINA ALINAN TEKNE KAPTANI SERBEST

İddiaların ardından olayla ilgili bir kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. İddiaya göre, Kıyı Emniyeti Sahil Güvenlik Bot Komutanlığına bağlı ekipler olay günü kaza anından önce o rotada geçiş yapar kuru yük gemilerini ve yakıt tankerlerini tek tek tespit etti. Kaza anı o bölgeden geçişi görülen ve borda numarası tespit edilen kuru yük gemisine ulaşan Sahil Güvenlik ekipleri, gemi kaptanı olduğu öğrenilen C.T.'yi gemide gözaltına alarak karaya getirdi. Sahil Güvenlik Komutanlığında ifadesi alınan C.T. "taksirle ölüme sebebiyet vermek" şüphesiyle Yalova Adliyesine sevkedildi. Şahsın kazaya karışıp karışmadığının araştırıldığı, resmi açıklamanın Yalova Valiliği tarafından yapılacağı öğrenildi. Şahıs adli kontrolle serbest bırakıldı.

"SARSINTI HİSSETTİM AMA ANLAM VEREMEDİM"

Şüpheli yük gemisi kaptanı C.T., mahkemede verdiği ifadesinde ise şunları söyledi: 'Normalde kaptanın yanında yardımcı olur. O sırada yemeğe inmişlerdi. Marmara Adasını geçmiştik. Saat 17.00 sıralarında yemeğe inmişti. 16.30'da vardiyam başlamıştı. Benimle beraber gözcü olarak M. S. vardı. Sonra yemeğe indiler. Şirketle görüşmüştüm. Sonra bir anda bir sarsıntı hissettim anlam veremedim baktım önüme sağımda ve solumda iki parça vardı. Tahta parçası olarak gördüm. Ortasından geçtim ama biraz ilerledikten sonra gemiyle döndüm. İçim rahat etmediği için.

"SAHİL GÜVENLİĞE BİLGİ VERMEDİM"

O sırada can simidi gördüm. Sağımda ve solumda gördüğüm tahta parçalarının ne olduğunu anlamadım. Benimle ilgili bir durum olmadığını anlayınca yoluma devam ettim. Biraz vakit geçtikten sonra şirket yetkilisini aradım. Durumu anlattım. Sonra bizle alakası olmadığını söyledim. Ben yoluma devam ediyorum dedim. Normalde böyle durumla karşılaşınca Sahil Güvenliğe bilgi verilir. Ama o an ki psikolojimle düşünemedim.

Benim önümde de 2-3 tane gemi vardı. Denizin ortasında başıboş diye bizle alakası yok diye ben tekne olduğunu görmedim, tahmin etmedim. Herhangi bir çarpışma olmadı. İllaki anlardık duyardık sesi' dedi.

GEMİDE SÜRTME İZLERİ TESPİT EDİLDİ

Öte yandan, Sahil Güvenlik ekiplerinin yaptığı inceleme sonucunda kuru yük gemisinin ön tarafında sürtme izleri olduğu tespit edildi.