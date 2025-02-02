Denizli\'de 7 katlı apartmanda yangın! Mahsur kalanlar var

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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 7 katlı apartmandan alevler yükseldi. İhbar üzerine olay yerine giden ekiplerin binada mahsur kalanları kurtarma çalışması devam ediyor.

7 KATLI APARTMANDA YANGIN

Asmalı Evler Mahallesi Mender Bulvarı üzerindeki 7 katlı bir rezidansta, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

MAHSUR KALANLAR VAR

Dumanların çıktığı katlardaki dairelerde mahsur kalanlar, itfaiye ekiplerinin sepetli merdiveniyle tahliye ediliyor.





İşte yangından ilk fotoğraflar: