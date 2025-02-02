Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 7 katlı apartmandan alevler yükseldi. İhbar üzerine olay yerine giden ekiplerin binada mahsur kalanları kurtarma çalışması devam ediyor.
Asmalı Evler Mahallesi Mender Bulvarı üzerindeki 7 katlı bir rezidansta, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Dumanların çıktığı katlardaki dairelerde mahsur kalanlar, itfaiye ekiplerinin sepetli merdiveniyle tahliye ediliyor.
İşte yangından ilk fotoğraflar:
Son Dakika › 3.Sayfa › Denizli'de 7 katlı apartmanda yangın! Mahsur kalanlar var - Son Dakika
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