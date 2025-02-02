Denizli'de 7 katlı apartmanda yangın! Mahsur kalanlar var - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Denizli'de 7 katlı apartmanda yangın! Mahsur kalanlar var

Geniş Video İzle

Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki 7 katlı bir apartmanda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin binada mahsur kalanları kurtarma çalışması devam ediyor.

02.02.2025 20:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 7 katlı apartmandan alevler yükseldi. İhbar üzerine olay yerine giden ekiplerin binada mahsur kalanları kurtarma çalışması devam ediyor.

Denizli'de 7 katlı apartmanda yangın! Mahsur kalanlar var

7 KATLI APARTMANDA YANGIN

Asmalı Evler Mahallesi Mender Bulvarı üzerindeki 7 katlı bir rezidansta, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Denizli'de 7 katlı apartmanda yangın! Mahsur kalanlar var

MAHSUR KALANLAR VAR

Dumanların çıktığı katlardaki dairelerde mahsur kalanlar, itfaiye ekiplerinin sepetli merdiveniyle tahliye ediliyor.

Denizli'de 7 katlı apartmanda yangın! Mahsur kalanlar var


İşte yangından ilk fotoğraflar:

Denizli'de 7 katlı apartmanda yangın! Mahsur kalanlar var
Denizli'de 7 katlı apartmanda yangın! Mahsur kalanlar var
Denizli'de 7 katlı apartmanda yangın! Mahsur kalanlar var
Denizli'de 7 katlı apartmanda yangın! Mahsur kalanlar var
Denizli'de 7 katlı apartmanda yangın! Mahsur kalanlar var
Denizli'de 7 katlı apartmanda yangın! Mahsur kalanlar var
Denizli\'de 7 katlı apartmanda yangın! Mahsur kalanlar var

Pamukkale, İtfaiye, Denizli, 3-sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de 7 katlı apartmanda yangın! Mahsur kalanlar var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Şehmus Aydın:
    sanki birileri düğmeye basmış gibi 22 3 Yanıtla
  • olcay ceviz:
    Allah yardımcıları olsun 21 0 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    2025 uğurlu gelmedi ülkeye 15 1 Yanıtla
  • omer nur:
    2025 yili açılışı hiç iyi olmadı felaketler devam ediyor 9 1 Yanıtla
  • İbrahim ozturk:
    ucuz işçilik normal 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:07 Denizli’de 7 katlı apartmanda yangın Mahsur kalanlar var Denizli'de 7 katlı apartmanda yangın! Mahsur kalanlar var
19:24 Ahmet Ercan’dan Ege’deki depremlerin ardından korkutan uyarı: Her an patlayabilir Ahmet Ercan'dan Ege'deki depremlerin ardından korkutan uyarı: Her an patlayabilir
19:17 Trump komşu ülkeyi almakta kararlı: 51. eyaletimiz olmalı Trump komşu ülkeyi almakta kararlı: 51. eyaletimiz olmalı
18:21 9 anketin ortalaması yayımlandı Ortaya çıkan sonuç çok çarpıcı 9 anketin ortalaması yayımlandı! Ortaya çıkan sonuç çok çarpıcı
16:45 Sessiz sedasız gittiler TSK’dan ihraç edilen teğmenlerden dikkat çeken ziyaret Sessiz sedasız gittiler! TSK'dan ihraç edilen teğmenlerden dikkat çeken ziyaret
14:41 Dünyayı bıraktılar şimdi uzayda savaşacaklar Dünyayı bıraktılar şimdi uzayda savaşacaklar
13:57 Uzmanlar Ethereum’un 4 bin dolar seviyesine gelmesi için olması gerekenleri sıraladı Uzmanlar Ethereum'un 4 bin dolar seviyesine gelmesi için olması gerekenleri sıraladı
13:57 Kılıçdaroğlu ’’Tartışmalara son ver’’ dedi, Özel’den jet hızıyla yanıt geldi Kılıçdaroğlu ''Tartışmalara son ver'' dedi, Özel'den jet hızıyla yanıt geldi
13:46 183 Filistinli serbest bırakıldı 183 Filistinli serbest bırakıldı
13:43 2 yaşındaki çocuk balkondan düştü 2 yaşındaki çocuk balkondan düştü
13:41 Cansu Dere’den Ayşe Barım düzeltmesi: Yollarımız 11 ay önce ayrıldı Cansu Dere'den Ayşe Barım düzeltmesi: Yollarımız 11 ay önce ayrıldı
13:41 Bomba iddia: Mourinho, Talisca’yı Avrupa Ligi kadrosuna almadı Bomba iddia: Mourinho, Talisca'yı Avrupa Ligi kadrosuna almadı
13:36 4 milyon emekliye beklediği haber Fark ödemelerinin hesaplara yatacağı tarih belli oldu 4 milyon emekliye beklediği haber! Fark ödemelerinin hesaplara yatacağı tarih belli oldu
13:04 Celal Şengör’den İstanbul’a 7 metrelik tsunami uyarısı Celal Şengör'den İstanbul'a 7 metrelik tsunami uyarısı
12:55 Allan Saint-Maximin bir daha Fenerbahçe forması giyemeyecek Allan Saint-Maximin bir daha Fenerbahçe forması giyemeyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2025 21:38:18. #1.11#
SON DAKİKA: Denizli'de 7 katlı apartmanda yangın! Mahsur kalanlar var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.