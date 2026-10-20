Denizli Emniyeti havaya ateş açılmasına karşı 7 bin 27 kişiyi bilgilendirdi - Son Dakika
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Denizli Emniyeti havaya ateş açılmasına karşı 7 bin 27 kişiyi bilgilendirdi

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Denizli Emniyeti havaya ateş açılmasına karşı 7 bin 27 kişiyi bilgilendirdi
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Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, “Mutluluğa Kurşun Sıkma, Geleceği Karartma” projesi kapsamında 2026 yaz döneminde il genelinde 7 bin 27 kişiyi havaya ateş açılmasına karşı bilgilendirdi. Ekipler, bilinçsiz silah kullanımının hukuki ve hayati risklerini anlatıp broşür dağıttı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, düğün, nişan, sünnet ve asker uğurlaması gibi özel günlerde havaya ateş açılmasının önüne geçmek amacıyla başlattığı "Mutluluğa Kurşun Sıkma, Geleceği Karartma" projesi kapsamında yaz boyunca binlerce vatandaşa ulaştı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen proje çerçevesinde, 2026 yılı yaz dönemi boyunca il merkezi ve tüm ilçelerde düzenlenen çeşitli organizasyonlarda bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi. Ekipler, eğlence amaçlı bilinçsiz silah kullanımının doğurabileceği hukuki yaptırımlar ve hayati tehlikeler konusunda vatandaşları uyardı. Saha çalışmaları kapsamında toplam 7 bin 27 vatandaşa birebir bilgilendirme yapılarak hazırlanan eğitici broşürler dağıtıldı.

Mutluluk ve heyecanın paylaşıldığı özel anların silah sesleriyle gölgelenmemesi gerektiğine dikkat çeken Denizli İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, bir anlık eğlencenin bir ömürlük pişmanlığa dönüşmemesi için denetim ve bilgilendirme çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı. Emniyet güçleri, tüm vatandaşları duyarlı olmaya davete ederek, "Mutluluğa kurşun sıkmayalım, geleceği karartmayalım" çağrısını yineledi.

Kaynak: İHA
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