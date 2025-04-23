Deprem anında balkondan atladı, otomobilin üzerine çakıldı

İstanbul ardı ardına yaşanan depremlerle sarsıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre megakentte en büyüğü 6.2 olmak üzere toplam 51 sarsıntı meydana geldi.

BALKONDAN ATLADI, OTOMOBİLİN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Deprem anında Zeytinburnu ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi'nde bir kişi, yaşadığı binanın balkonundan atladı. Balkondan atlayan genç erkek, park halindeki bir otomobilin üzerine düştü.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan, o anlar çevrede bulunan bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, olayın yanı sıra, gencin aracın üstünden yola inip sekerek karşıya geçmesi, bazı vatandaşların bu kişiye yürümesinde yardım etmesi ve çevredekilerin deprem dolayısıyla panikle koşması da yer aldı.