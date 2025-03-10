Bakan deprem bölgesindeki betonun fiyatını duyunca küplere bindi: Eğer öyleyse kapatın gitsin - Son Dakika
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Bakan deprem bölgesindeki betonun fiyatını duyunca küplere bindi: Eğer öyleyse kapatın gitsin

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesinde fahiş fiyatla beton satan firmalara tepki gösterdi. "5 bin TL'ye beton mu olur? Adam gidecek depremde fırsatçılık yapacak, böyle bir şey yok" diyen Bakan Kurum, Malatya Valisi Seddar Yavuz'a, "Eğer öyle 5 bin TL'ye beton döküyorlarsa kapatın gitsin" talimatını verdi.

10.03.2025 14:42  Güncelleme: 14:55
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği Malatya ziyaretinde depremin ardından yürütülen inşa ve ihya çalışmalarına yönelik son durumu değerlendirdi. Malatya Büyükşehir Belediyesi'nde koordinasyon toplantısına başkanlık eden Bakan Kurum, deprem bölgesinde betonun metreküpünü 5 bin TL'den satan fırsatçı firmalara da tepki gösterdi.

"ÇÖZDÜNÜZ, ÇÖZDÜNÜZ"

Toplantıda konuyla ilgili belediye başkanlarının açıklamalarını dinleyen Bakan Kurum, "5 bin TL'ye beton mu olur? Betonu bu fiyata vereceklerse biz de çelik yaparız. Bunu çözün. Normal bin 800 TL'ye beton döken var. Hadi 2 bin 200 olsun normal. 2 bin 500 TL'ye de uzak yere gitsin. Ama 5 bin TL olamaz. 5 bin TL olursa biz de çeliğe döneriz 1 metreküp beton dökemez. Ben 3 bin TL'nin üzerine beton parası ödemem orada. 3 bini geçmeyecek şekilde çözdünüz çözdünüz, çözmedin ben çeliğe dönerim" dedi.

Bakan deprem bölgesindeki betonun fiyatını duyunca küplere bindi: Eğer öyleyse kapatın gitsin

"Gidecek depremde fırsatçılık yapacak, böyle bir şey yok" diyen Bakan Kurum, Malatya Valisi Seddar Yavuz'a "Eğer öyle 5 bin TL'ye beton döküyorlarsa kapatın gitsin. Bu işi 1 hafta içinde halledelim" talimatını verdi.

İKİZCE İÇİN KOMİSYON KURULACAK

Bakan Kurum, İkizce bölgesinde arazileri kamulaştırılan vatandaşlarla ilgili mahalle muhtarının taleplerini dinleyip talimat verdi. Arsası karşılığı ahırlı köy evi isteyene trampa yapılarak (takas) belirlenecek bölgede Bakanlık tarafından ev yapılacağının, istemeyene arsasının karşılığındaki tutarın ödeneceğinin altını çizen Bakan Kurum konuyla ilgili komisyon kurulması talimatını verdi. Bakan Kurum, "Normal konut isteyene normal konut vereceğiz. Normal konut istemeyen de diyecek ki 'ya biz 5 kişi bu hayvancılığa devam edeceğiz'. Vali yardımcımızla sizler adına burada hep beraber takip edeceksiniz. Düzenli toplanalım, düzenli bilgilendirelim. Bizim burada yapılması gereken bir şey varsa arkadaşlara söyleyin çözeceğiz" dedi.

Bakan deprem bölgesindeki betonun fiyatını duyunca küplere bindi: Eğer öyleyse kapatın gitsin
Bakan deprem bölgesindeki betonun fiyatını duyunca küplere bindi: Eğer öyleyse kapatın gitsin

Murat Kurum, Malatya, 3-sayfa, Ekonomi, Deprem, İnşaat, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bakan deprem bölgesindeki betonun fiyatını duyunca küplere bindi: Eğer öyleyse kapatın gitsin - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (22)

  • yobaz deşen:
    dünyadan haberin yok show yapma murat turat 163 53 Yanıtla
  • Haci Mehmet DOGAN:
    CÜMLETEN HÜKÜMETİNİZ OLARAK GÜNAYDINLAR 119 21 Yanıtla
  • Manavuz123:
    esnafın cogu kudurmuş.....gibi hergun fiyat arttırıyor ve bahaneleri bile yalan 117 4 Yanıtla
  • murat4455:
    Murat bey kapatın demekle olmuyor, başta Motorin, Çimento ve Kum ücretlerini indirmenin bir çaresine baksanız diyorum. 74 20 Yanıtla
  • Murat Avci:
    her şeyi öyle satıyorlar pazarda turpun kg fiyatı 50 TL olmuş ne anlatıyorsunuz fırsatçılar her yerde 87 6 Yanıtla
  • fynp4g7mhj:
    vatandaştan haberiniz olmadığı için normal bakan bey 64 17 Yanıtla
  • 124212421:
    çeliği öpücüklemi verecekler 65 9 Yanıtla
  • n5685244:
    deprem boyu hep fırsatçılıkla karşılaştık sayın bakan yeni olan bir şey değil 58 3 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Demekki bu güne kadar sizin birşeyden haberiniz yokmuş 48 10 Yanıtla
  • nihat1436922:
    bir pırıl kaç TL olmuş haberiniz varmı, ayağınızi denk alın 34 11 Yanıtla
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