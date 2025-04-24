Deprem fırsatçıları için harekete geçildi! Fiyat yükseltenlere idari yaptırımlar gecikmesizin uygula

İstanbul'da peş peşe meydana gelen depremler büyük korkuya neden oldu. Fırsatçılar ise dayanışma ve birliğin olması gerektiği bu günde yine sahneye çıktı.

TAŞINMAZLARDA FİYAT ARTIŞI

Vatandaşların zor durumunu görmezden gelen fırsatçılar, deprem sonrası satılık ve kiralık ev ilanlarında artış gerçekleştirdi.

İDARİ YAPTIRIMLAR YOLDA

Skandal olayın ardından Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan konuya ilişkin açıklamada bulundu.

"Vatandaşlarımızın mağduriyetine neden olacak uygulamaları engellemek amacıyla aralıksız şekilde çalışmaya devam etmekteyiz" diyen Mahmut Gürcan, idari yaptırımların kararlılıkla ve gecikmeksizin uygulanacağını söyledi.

"GECİKMESİZİN UYGULANACAK"

Gürcan paylaşımın tamamında şu ifadelere yer verdi:

Ticaret Bakanlığı olarak 23 Nisan 2025 tarihinde İstanbul'da meydana gelen deprem sonrasında emlak sektöründe vatandaşlarımız aleyhine gelişebilecek tüm durumları yakinen takip etmekte ve vatandaşlarımızın mağduriyetine neden olacak uygulamaları engellemek amacıyla aralıksız şekilde çalışmaya devam etmekteyiz.

Deprem gibi olağanüstü dönemlerde toplumsal dayanışmanın, birlik ve beraberliğin önemi her zamankinden daha fazladır. Bu hassas dönemde işletmelerimiz ile birlikte tüm vatandaşlarımızın toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket etmesi büyük önem arz etmektedir. Bu süreçte vatandaşlarımızın zor durumundan faydalanma amacı taşıyan, fırsatçılık olarak nitelendirilebilecek hiçbir tutum ve davranışa kesinlikle göz yumulmayacaktır.

Bu çerçevede, İstanbul'da yaşanan deprem sonrasında fiyat artışı gerçekleştirilen satılık ve kiralık taşınmaz ilanlarına ilişkin bilgiler ilan platformlarından temin edilmekte olup haksız fiyat artışı yaptığı tespit edilen tüm gerçek ve tüzel kişiler hakkında gerekli idari yaptırımlar kararlılıkla ve gecikmeksizin uygulanacaktır.