İstanbul ardı ardına yaşanan depremlerle sarsıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre megakentte en büyüğü 6.2 olmak üzere toplam 51 sarsıntı meydana geldi.
Deprem Düzce'de de hissedildi. Cedidiye Mahallesi'nde berberlik yapan Fatih Konur da depreme bir müşterisine saç tıraşı yaptığı sırada yakalandı. Deprem nedeniyle panik yaşayan Konur ve müşterisi dışarıya kaçtı.
Fatih Konur, müşterisinin yarım kalan tıraşını sokakta tamamladı. Konur, "Başımız dönecek şekilde sallandık, yarım kalan tıraşımıza dışarıda devam ediyoruz" dedi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Deprem nedeniyle yarım kalan tıraşı dışarıda bitirdi - Son Dakika
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