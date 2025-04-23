Deprem nedeniyle yarım kalan tıraşı dışarıda bitirdi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Deprem nedeniyle yarım kalan tıraşı dışarıda bitirdi

Geniş Video İzle

Marmara Denizi'nde İstanbul açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem Düzce'de de hissedildi. Berber Fatih Konur, deprem nedeniyle müşterisinin yarım kalan saç tıraşını sokakta yaptı.

23.04.2025 18:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul ardı ardına yaşanan depremlerle sarsıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre megakentte en büyüğü 6.2 olmak üzere toplam 51 sarsıntı meydana geldi.

Deprem nedeniyle yarım kalan tıraşı dışarıda bitirdi

DEPREME SAÇ TIRAŞI YAPTIĞI SIRADA YAKALANDI

Deprem Düzce'de de hissedildi. Cedidiye Mahallesi'nde berberlik yapan Fatih Konur da depreme bir müşterisine saç tıraşı yaptığı sırada yakalandı. Deprem nedeniyle panik yaşayan Konur ve müşterisi dışarıya kaçtı.

Deprem nedeniyle yarım kalan tıraşı dışarıda bitirdi

YARIM KALAN TIRAŞI DIŞARIDA BİTİRDİ

Fatih Konur, müşterisinin yarım kalan tıraşını sokakta tamamladı. Konur, "Başımız dönecek şekilde sallandık, yarım kalan tıraşımıza dışarıda devam ediyoruz" dedi.

Deprem nedeniyle yarım kalan tıraşı dışarıda bitirdi
Deprem nedeniyle yarım kalan tıraşı dışarıda bitirdi
Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır

Marmara Denizi, Doğal Afetler, İstanbul, 3-sayfa, Deprem, Yaşam, Düzce, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Deprem nedeniyle yarım kalan tıraşı dışarıda bitirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Apple User:
    wowww habere bak,dehşet ???? 5 0 Yanıtla
  • Oğuzhan Aydoğdu:
    Gecin bakalım dalganızı Rabbim beterinden saklasın ama biz hakediyoruz baska diyecek birsey yok. 1 0 Yanıtla
  • Şevket YILMAZ:
    haberciliğe bak 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Küçücük çocuklar parktaki ağacı ateşe verdi Küçücük çocuklar parktaki ağacı ateşe verdi
Eşiyle kafede otururken silahla öldürüldü Eşiyle kafede otururken silahla öldürüldü
Rusya’da cephanelikte patlama: 2 köy boşaltıldı, OHAL ilan edildi Rusya'da cephanelikte patlama: 2 köy boşaltıldı, OHAL ilan edildi
İstanbul Valisi Gül ile çocuklar arasında güldüren Beşiktaş diyaloğu İstanbul Valisi Gül ile çocuklar arasında güldüren Beşiktaş diyaloğu
Güzelleşmek için gittiği estetik merkezinde kabusu yaşadı Güzelleşmek için gittiği estetik merkezinde kabusu yaşadı
Sabiha Gökçen Havalimanı’nın yakınındaki fabrikada yangın Sabiha Gökçen Havalimanı'nın yakınındaki fabrikada yangın!
Fenerbahçe’ye şans tanımadılar Vodafone Sultanlar Ligi’nde şampiyon VakıfBank oldu Fenerbahçe'ye şans tanımadılar! Vodafone Sultanlar Ligi'nde şampiyon VakıfBank oldu
Maça dakikalar kala rahatsızlanan hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy, hastaneye kaldırıldı Maça dakikalar kala rahatsızlanan hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy, hastaneye kaldırıldı
Polis üniformalı çocuklardan ’23 Nisan’ klibi Polis üniformalı çocuklardan '23 Nisan' klibi
Mustafa Destici’nin 23 Nisan sürprizi gönülleri ısıttı Mustafa Destici'nin 23 Nisan sürprizi gönülleri ısıttı
DEVA Partisi İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen partisinden istifa etti DEVA Partisi İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen partisinden istifa etti

18:37 İstanbul Valiliği: Vatandaşlar, okul bahçeleri, spor salonları ve camilerde geceyi geçirebilir İstanbul Valiliği: Vatandaşlar, okul bahçeleri, spor salonları ve camilerde geceyi geçirebilir
18:12 Artçı depremler devam ediyor 6,2’nin ardından İstanbul beşik gibi Artçı depremler devam ediyor! 6,2'nin ardından İstanbul beşik gibi
17:36 23 Nisan yürüyüşü için toplanan kalabalık, Özel’in çağrısıyla barikatları yıkıp geçti 23 Nisan yürüyüşü için toplanan kalabalık, Özel'in çağrısıyla barikatları yıkıp geçti
16:59 İstanbul’daki 6,2’lik depremi 20 gün önceden bildi Yeni açıklaması yüreklere su serpti İstanbul'daki 6,2'lik depremi 20 gün önceden bildi! Yeni açıklaması yüreklere su serpti
15:46 İstanbul Valiliği: Panik nedeniyle yüksekten atlayan 151 kişi yaralandı İstanbul Valiliği: Panik nedeniyle yüksekten atlayan 151 kişi yaralandı
23:46 Okan Buruk, transfer iddialarına son noktayı koydu: Herhangi bir düşüncemiz olmadı Okan Buruk, transfer iddialarına son noktayı koydu: Herhangi bir düşüncemiz olmadı
23:34 Facianın eşiğinden dönülmüş Konyaspor-Galatasaray-maçında sahaya demir parçası atıldı Facianın eşiğinden dönülmüş! Konyaspor-Galatasaray-maçında sahaya demir parçası atıldı
23:32 Yemen’deki Husiler: ABD’ye ait bir İHA’yı düşürdük, 2 uçak gemisini hedef aldık Yemen'deki Husiler: ABD'ye ait bir İHA'yı düşürdük, 2 uçak gemisini hedef aldık
23:24 Manisa’da suç örgütlerine yönelik operasyon: 11 gözaltı Manisa'da suç örgütlerine yönelik operasyon: 11 gözaltı
23:21 Konyasporlu taraftarlarla tartışmıştı Abdülkerim, maç biter bitmez isyan etti Konyasporlu taraftarlarla tartışmıştı! Abdülkerim, maç biter bitmez isyan etti
23:04 TFF’den, hastaneye kaldıran hakemin sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi TFF'den, hastaneye kaldıran hakemin sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi
23:01 Sakarya’da 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan kavgada tutuklu sayısı 14’e yükseldi Sakarya'da 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan kavgada tutuklu sayısı 14'e yükseldi
22:57 Türkiye’ye en fazla turist İran ve Rusya’dan geldi Türkiye'ye en fazla turist İran ve Rusya'dan geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2025 19:01:04. #7.12#
SON DAKİKA: Deprem nedeniyle yarım kalan tıraşı dışarıda bitirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.